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全國三成中小學跑道待修繕 綠委籲教育部和行政院爭取

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委賴惠員、黃國書、周春米、黃世杰(左至右)今天舉行記者會，希望教育部研擬全國中小學操場跑道更新專案計畫。圖/周春米辦公室提供
民進黨立委賴惠員、黃國書、周春米、黃世杰(左至右)今天舉行記者會，希望教育部研擬全國中小學操場跑道更新專案計畫。圖/周春米辦公室提供

民進黨立委黃國書今天表示，全國有三分之一的中小學操場和跑道待修繕，呼籲教育部研擬全國中小學操場跑道更新專案計畫，和行政院爭取及討論相關經費；教育部體育署回應，相關經費有限，樂見立委關心這個議題，希望各方一起努力，在短時間內讓狀況改善。

黃國書說，全國中等學校田徑錦標賽剛落幕，3天來已有共計15項24人次破大會紀錄，但檢視目前校園操場和跑道狀況，很多學校亟待修繕，依據體育署2014年普查學校設施統計，全國優先協助跑道的中小學校數約有1100所左右，已占全國國中小校數約33%，有的跑道隆起，有的長出青苔，他的選區內學校跑道和操場破爛不堪比例偏高，雖積極向中央爭取經費協助，但因經費有限，無法一次協助選區內學校完成操場更新。

民進黨立委周春米說，近年行政院主導，協助各校更新廁所的專案，獲得很大的好評，操場也是學生每日上課、運動甚或是遊戲的所在，希望教育部能夠延續好的政策與經驗，專案協助。民進黨立委賴惠員說，之前休會期實地訪查選區80幾所學校，其中超過一半以上的學校跑道都是破損不堪，嚴重影響學生安全，尤其選區內偏鄉學校居多，偏鄉學生所擁有的學習資源相較於都市區本身就不足，實際訪查之後更發現這些學生竟然連一個安全的運動環境都沒有，教育部應針對學校跑道通盤檢討，盼優先處理真正需要更新的學校跑道，給學校與社區一個完善安全的運動環境。

民進黨立委黃世杰說，為了培育學生體育專長及能力，桃園市政府在2018年至今年就有67所學校提出約2億8千萬元的跑道及運動場修繕案，選區內則有7所學校約3121萬元的申請案，顯示學校運動設施設備老舊或破損，卻受限經費不足無法處理，行政院有必要正視並解決這項問題。

體育署副署長王水文說，很多學校跑道要整建但體育署預算經費有限，今年不少立委透過縣市政府申請，總共194間學校，但人工跑道整建一年的預算約2億，而一間學校整修跑道所需經費約4百至5百萬元，經費只能供約40所學校使用，所以今年無法滿足所有學校，按照教育部2014年的統計，修繕需要50億元，全部整修需要很多年，希望各界一起努力，看是否能短時間內改善。

教育部 體育 民進黨

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