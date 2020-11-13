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原民團體6千人連署將母語納必修 籲教育部速擬配套

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

國家語言發展法」（簡稱語發法）將本土語列為國民教育階段必修，預計111學年度上路，日前卻有4名教育部課審大會國中組委員提案，希望本土語在國一必修、國二三納彈性選修，全案遭課審會否決，4委員辭職抗議。來自全台各地的原住民教師及關心者，憂心既有政策受阻影響母語教學，短短7天已有近6000人上網連署，今前往教育部遞送陳情書，支持教育部依法行政，盡速擬定相應配套。

百名原住民教師、支持者以及朝野立委今早在教育部前召開記者會，高聲疾呼「語言斷、文化滅、民族亡」，呼籲教育部應盡速落實「語發法」，將原住民族語列為部定課程，不僅國高中必修，國中三年也不得間斷。

連署發起人，也同是學校教師的白紫・武賽亞納表示，過去因國家政府認為原住民語言不文明、不文雅，未將原住民的知識、文化都沒有納入學校課程，孩子進入學校，「就是脫離母文化的開始」；她也提到，自己就是失語的一代，不希望孩子也承受同樣的痛苦。

白紫・武賽亞納說，現行制度下，孩子只能利用課後學母語，相當辛苦，但在2019年公布「語發法」後，讓原住民語言看見曙光，日前卻在課審會議中，有少數委員反對，讓流程走不下去，政策也停擺，甚至有家長誤解本土語會影響國文、英文主科學習。

目前本土語言已在108課綱中納入國小必修、國中選修，在台北市任教的國中教師余年華也提到，自己任教的學校共有5種族語需求，雖然師資無虞，但學生都要利用早自習、午休或是放學後留班學習，且國中端常因升學考量，選修人數相對少，希望能納入必修，能在彈性課程學母語，「原住民沒有下一個10年」，支持教育部依法行政。

教育部國民教育署副署長許麗娟表示，「語發法」第九條明確揭示中央教育主管機關將國家語言納為部定課程，國家教育研究院也提出課綱修訂草案，依法將本土語納為各階段部定課程。

許麗娟說，教育部也召開課程審議會，提交國教院版本交由各組審議，目前回到課審大會討論，尚未有決議。她提到，課審會近期也召開2場諮詢會議，讓課審會委原了解社會各界多元意見，另也同步盤點資源規畫配套，如師資培力、增能，並研編國家語言教材，審議會也在進行專業討論，教育部尊重民主運作機制。

不過上月底，民進黨籍立委伍麗華認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學生學習中斷，提案修正「語發法」，將「各階段」補充為「各階段之各年級」，不要讓「幾個字的疏漏」造成模糊空間，此案也獲朝野立委支持，目前仍待院會排案討論。

對此，教育部日前回應，針對傳承危機國家語言，國教院已於課綱修訂草案中，將國家語言列為部定課程，教育部也開始盤點、規畫各語言別課程配套措施，提供合宜可行的課程供學生選擇，按目前法規內容，已足夠提供教學現場運作，為尊重學生多元學習權益，並維持教學現場彈性，建議維持現行規定。

國家語言 教育部 原住民語

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我心想「這真的是一份冷飯熱炒，然後又會引起極大爭議的法命說明公文」，因為公文只能用一張紙，能用的文字也極盡簡短，但其中內文羅列極廣，如此的內文究竟是要讓教育部成為解決問題的關鍵者，還是打算又把自己變成製造問題的關鍵者，想必在未來的一週會成為媒體關注的焦點。貓老師僅針對爭議最大的部份進行探究，剩餘的交給其他關心這個議題的夥伴繼續處理。

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