高中生上傳學習歷程檔案時間趕？國教署允延長

111學年度大學考招制度將以「學習歷程檔案」取代備審資料，過去卻屢被學生抱怨容量太小、解析度差，且上傳時間與期末考衝突，希望能延後上傳。對此，國教署長彭富源今天承諾，將提高上傳學習資料容量，上傳時間也研擬將延到學期結束後至少2周，也將持續盤整確認各校設施設備及師資人力，逐年補足教師員額。

台灣大學社會系主任林國成近3個月調查高中生、家長、高中教師、大學教師共計1336人對108新課綱意見，並於今公布審議結果，提出十大政策建議，現場也邀教育部高教司長朱俊彰、國教署長彭富源和大學招聯會執秘戴念華與談。

林國成指出，許多高中師生反應上傳時間在期末考後，時間太緊繃，另也希望放寬上傳容量限制，提高解析度。彭富源表示，放寬容量在技術面應沒問題，會盡速辦理，另也研議延長上傳時間，要求各校安排學生上傳檔案期限應至少延長到學期結束後2周，減緩學生上傳檔案跟教師認證課程學習成果的壓力。

外界關心學習歷程檔案恐有城鄉落差，彭富源說，為了讓更多老師、學生能彼此互動交流、與大學溝通對話，教育部會透過高中職均質化方案，以45個「適性學習社區」為單位，挹注1.5至2億元，額外補助材料費、外聘教師鐘點費或其他所需經費，由各區總召學校來統整區內高中職一起共享資源，並向上媒合大學服務團隊巡迴高中職，提供專業諮詢。

林國成則提到，有縣市教育局、學校將學習歷程檔案列入KPI，彭富源表示，學生若選擇不使用學習歷程檔案，可在高三準備備審資料以PDF檔案傳給大學，將再次發文各校強調學習歷程檔案是「服務」、不強制上傳，學校或教師不該要求每位學生上傳件數，這是學生的自主選擇。

也有不少高中生不解大學到底想看到哪些資料？對此，朱俊彰表示，高中生不用衝「上傳量」，因為大學是綜合評量，學生怎麼挑選適合的資料，讓自己屬意的學系在審查備審資料能看到亮點才重要。

朱俊彰說，若學生上傳資料與大學科系沒有關連、失真資料或他人代工的文件過多，不僅讓大學看不到學生真實的學習面貌及個人特質，也會讓學生參加面試時，無法回答審查委員的詢問，影響面試成績。

不過，朱俊彰也提到，審議座談建議大學提供準備指引，這是非常可行的做法。戴念華也表示，招聯會將向各大學蒐集審查方式的相關資料，並轉換成條列式文字，並於12月上旬將相關原則跟考生、家長說明。