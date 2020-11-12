市政府教育局助清寒學生 企業捐贈260萬

為了讓更多人了解到台北市也有需要幫助的弱勢學生，台北市政府教育局認助清寒學生基金會首次舉辦「愛心月」活動，將今年10月份營業收入8%全數捐助予基金會，最後捐助共新台幣260萬5856元。至今和企業合作已認助金額達293萬元，幫助57名學生。此次活動捐助的260萬元，在分配認助每月2000元生活費、每學期5000元學費及每人2萬元的急難救助下，預計可以幫助146名學生。

藉著捐贈儀式，基金會董事長曾燦金代表受認助學生表達誠摯的謝意。教育局長曾燦金表示，盛豐行目前全年認助金額60萬元，認助中的學生數達25名，原本俗話說「為善不欲人知」，但其實有了拋磚引玉，才讓更多人知道清寒學生是真的需要大家幫忙。

盛豐行董事長黃志豐表示，從傳統的酒類盤商與國內外代理商合作，經銷飲料與酒類，深耕通路多年，民國96年買酒網正式上線運作，生意蒸蒸日上，也有了回饋社會的心意。

黃志豐說，以前多是參與助養海外貧困兒童的捐助，但是對善款流向總感到不踏實。經過朋友介紹得知台北市政府教育局認助清寒學生基金會，認助金會直接匯入學生的戶頭，學生也會寫信給認助人告知已收到認助金，款項公開透明，對基金會的服務方式很放心。