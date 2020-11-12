快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市政府教育局助清寒學生 企業捐贈260萬

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市教育局和企業合作至今認助金額達293萬元，幫助57名學生。記者潘永鴻／攝影
北市教育局和企業合作至今認助金額達293萬元，幫助57名學生。記者潘永鴻／攝影

為了讓更多人了解到台北市也有需要幫助的弱勢學生，台北市政府教育局認助清寒學生基金會首次舉辦「愛心月」活動，將今年10月份營業收入8%全數捐助予基金會，最後捐助共新台幣260萬5856元。至今和企業合作已認助金額達293萬元，幫助57名學生。此次活動捐助的260萬元，在分配認助每月2000元生活費、每學期5000元學費及每人2萬元的急難救助下，預計可以幫助146名學生。

藉著捐贈儀式，基金會董事長曾燦金代表受認助學生表達誠摯的謝意。教育局長曾燦金表示，盛豐行目前全年認助金額60萬元，認助中的學生數達25名，原本俗話說「為善不欲人知」，但其實有了拋磚引玉，才讓更多人知道清寒學生是真的需要大家幫忙。

盛豐行董事長黃志豐表示，從傳統的酒類盤商與國內外代理商合作，經銷飲料與酒類，深耕通路多年，民國96年買酒網正式上線運作，生意蒸蒸日上，也有了回饋社會的心意。

黃志豐說，以前多是參與助養海外貧困兒童的捐助，但是對善款流向總感到不踏實。經過朋友介紹得知台北市政府教育局認助清寒學生基金會，認助金會直接匯入學生的戶頭，學生也會寫信給認助人告知已收到認助金，款項公開透明，對基金會的服務方式很放心。

教育局 北市

延伸閱讀

推動環保 日月光將成立環保永續基金會

桃園老人文康休閒車僅1輛 慶寶勤勞社福基金會慨捐2輛

九份子國中小學招生搶手 南市府：久住優先入學

台南首所「九份子國民中小學」明年招生 4里採共同學區

相關新聞

打破學業工具論》張忠謀：通識課是可以帶走、影響一生的盛宴

當專業知識的生命週期愈來愈短，新技能不出5年就慘遭時局汰換，放眼國際，哈佛、東大等世界名校都已將通識學分提升至畢業門檻的三分之一。可見「學科」早已不是高教的核心指標，台灣該如何翻轉這股傳統的「營養學分」刻板印象？

110學年科大招生新制 8千名技優生一律納入專班

110學年大學招生即將開跑，教育部技職司正核定各技專校院招生簡章，一大變革是技專校院要另設技優專班提供客製化教育，才能取...

後考試時代來了！國際選才新趨勢：企業不看學歷 大學不看成績

資訊時代，知識的半衰期愈來愈短。如今歐美企業與大學選才，好學歷已不再吃香，個人特質和能力，才是未來世界企求的關鍵所在。

市政府教育局助清寒學生 企業捐贈260萬

為了讓更多人了解到台北市也有需要幫助的弱勢學生，台北市政府教育局認助清寒學生基金會首次舉辦「愛心月」活動，將今年10月份...

110學年資通訊外加名額增8成 這些校系卻拿不到

行政院宣布2030年要培育8.3萬名資通訊人才，教育部開放各大學爭取「資通訊外加名額」，110學年再擴大核定範圍，從原本...

「學生住校較安全」 校長籲盤點閒地建宿舍

國家政策研究基金會昨召開「校園安全誰來補牢？」記者會，邀台北商業大學校長張瑞雄、台北科技大學教授周家華與談。張瑞雄說，學...

三年有成 GOLF學用接軌聯盟立案

學用落差問題難解，國內第一個由企業主動發起的產學聯盟「GOLF學用接軌聯盟」成軍三年，昨宣布正式立案為社團法人。

一年15萬件校安通報、每天2.5位學生死亡 教育部回應了

財團法人國家政策研究基金會（簡稱國策會）今天指出，校安通報事件總數逐年上升，且每年學生校園死亡案超過800件，平均每天2...

嘉市推國際教育2.0 黃敏惠：超前部署邁向世界

嘉義市長黃敏惠今天宣布推動「國際教育2.0」，共有四項具體目標，建置國際教育組織團隊、外籍教師全面上線、學校國際化認證和...

電池、齒輪檢測、血糖機 雲科大波蘭發明展奪3金

「波蘭國際發明展」是波蘭官方舉辦的發明展，是屬於世界發明聯盟（IFIA）國際發明聯盟總會公告的國際發明展之一。2020第...

【變調大學城／上】各縣市搶送地給台大 圈地亂象究竟圖利了誰？

1990年代，台灣各地吹起「大學城」熱潮，地方政府搶著送地給明星大學，希望帶動地方發展，大學也想擴大校地，一拍即合。但台大的雲林、竹北校區，至今開發遲滯，竹北校區只蓋了一棟大樓；如今少子化嚴重，清大、交大等校則規畫進駐桃園航空城，外界擔心新一波的大學城，是否最後淪為財團圈地、炒地的幫凶。

日本學子跨海學箭 竹市總統盃射箭錦標賽奪四金雙銀

新竹市教育處今指出，109年全國總統盃射箭錦標賽富禮國中射箭隊勇奪2金2銀1銅，團隊中七年級的森麗恩還是特別從日本跨國來...

熱門新聞

清華女挫折「沒讀書天份」網安慰 意外釣出「頂大留言串」

110學年資通訊外加名額增8成 這些校系卻拿不到

小學作業問「可否將愛傳給長輩？」 爸見兒回3字差點崩潰

110學年科大招生新制 8千名技優生一律納入專班

台大期中考周連2起學生憾事 管中閔緊急召集主管開會

爾之才思受阻乎？國小生出口成「髒」 她換個方式教

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。