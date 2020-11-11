110學年科大招生新制 8千名技優生一律納入專班

110學年大學招生即將開跑，教育部技職司正核定各技專校院招生簡章，一大變革是技專校院要另設技優專班提供客製化教育，才能取得技優保送、技優甄審兩管道的招生名額，預計核定近8000個名額。

為迎接技術優秀的學生，雲科大規畫設計、機器人、AI三專班招收116名技優生。台科大則分兩軌規畫，將國手等37名技優保送生納不分系專班，其餘39名技優甄審生雖打入各系，但新增學生輔導中心，協助特殊的課業和學習需求，屬於「類專班」形式。

雲林科技大學教務長李傳房指出，明年校內技優專班將從一個班提升為三個班，包括設計、機器人、AI各一班，讓技優生按職類入班就讀。該校技優專班原本只收技能選手，獨立成班後，全校休退率降到2％，顯示專班助選手適應課業。專班大幅提升實作課學分數，安排學生大三起赴企業實習到畢業，解決選手因無法適應學科而休學的困境。

台灣科技大學則打算分兩軌規畫，該校技優專班「應用科技學士學位學程」主任李維楨表示，按教育部核定結果，台科大明年可收79名技優生，其中37名循「技優保送」管道入學的技能選手，都將納入此專班。

至於台科大另一技優入學管道「技優甄審」共39個名額，收的是高職階段已考取乙級證照等認證的技術人才，未來將採「類專班」形式，也就是學生按志願入各系就讀，但校方另增設學生輔導中心，協助特殊的課業和學習需求。

台北科技大學做法近似台科大，該校教務長楊士萱說，北科大今年就已成立機電技優專班收30人，明年將增為32人，技優保送生都將編入此班。循「技優甄審」管道入學者則編入各系，不過校方另提供入學前輔導，並替每生安排專門的導師，並設有同儕和學長姐的學業互助機制，讓技優甄審生接受符合自身需求的教育。

教育部今年評鑑各校提供給技能國手和選手的教育，認為成立專班是最適合培育技能選手的方式，因此宣布110學年起技優生都要納入專班。在此之前，各校在招生總額一成的人數限制內，可任意招收技優生，並獲得教育部補助。

教育部技職司科長陳秋慧日前表示，少子化成趨勢，教育部更重視各校的教育品質，希望學校「準備好了」，能提供適合技優生的課程和輔導，再收技優生。