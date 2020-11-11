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110學年資通訊外加名額增8成 這些校系卻拿不到

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部近日核定明年各系學士班招生名額，全國35校合計爭取1541個資通訊外加名額，比今年的825名多八成，讓招生總額達10.6萬個，比去年略增。本報資料照片
教育部近日核定明年各系學士班招生名額，全國35校合計爭取1541個資通訊外加名額，比今年的825名多八成，讓招生總額達10.6萬個，比去年略增。本報資料照片

行政院宣布2030年要培育8.3萬名資通訊人才，教育部開放各大學爭取「資通訊外加名額」，110學年再擴大核定範圍，從原本的資通訊，擴大為AI、半導體、機械科系都能申請。教育部近日核定明年各系學士班招生名額，全國35校合計爭取1541個資通訊外加名額，比今年的825名多八成，讓招生總額達10.6萬個，比去年略增。

以台灣大學為例，110學年爭取62個資通訊外加名額，包括化工系15名、機械系11名、物理系8名、化學系6名等。清華大學拿到70個名額，動力機械12名、資工系11名、電機系10名等。

雖然很多系拿到名額，但與資通訊幾乎畫上等號的台大資工、電機系，明年反而沒取得名額。台大資工系表示，教育部開放增額的同時也調降生師比，109學年從原本每40生配一名老師，改成35生就要有一名老師，系上生師比已達極限，無法再增額。呼籲政府期許大學加收學生的同時，也應提供師資配套，有人教書指導，才能讓帳面上的招生名額變成人才。

另有科系雖符合生師比，但受限於登記的學科分類非資通訊領域，無法拿到名額。大學教務長表示，許多傳統工科、基礎科學系也教AI，想爭取名額卻被排除在外，建議調整申請範圍。

台大教務長丁詩同表示，校方彙整各系名額時，其實許多科系都想爭取，像是由造船系更名的工科海洋系、土木系等，也都因應AI趨勢導入電腦運算相關課程，但系所分類不在教育部規定範圍。

清大教務長焦傳金則說，單以系所分類作為申請條件，會有遺珠之憾，比如校內「工學院學士班」雖然教的是工程，但因當時登記在跨領域學門，被排除在名單外。

他認為此制可改由某系所開課程認定，比如某系系名看似與資通訊無關，但系上一定比率的課程都教AI，應給予名額。按開課內容認定雖然複雜，但比較能貼近實況。

按教育部目前「有條件開放」資通訊外加名額的原則，第一是各校名額為全校招生總額的一成，第二是增額後仍要符合生師比，第三是要按教育部學科標準分類，僅開放登記在「資訊科技學門」等相關領域的系所申請。

教育部 台大

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