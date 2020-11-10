大學拚國防 跨領域學者齊聚中大討論數位戰爭

為提升國防模擬評析能量，國防部第17屆「國際軍事作業研究與模式模擬論壇」今、明兩天在中央大學舉行，國內多所大學海洋、理工等領域學者齊聚討論享AI導入數位戰場等相關議題。

中央大學主辦這場論壇，校長周景揚表示，這場論壇是國防部每年最重要的兩個研討會之一，是國防科技軍民合作的重要平台。中央大學非常榮幸連續三年與國防部合作，主責單位包括太空及遙測研究中心、資電學院與資工系，地球科學學院與水文與海洋科學研究所，校內幾個特色研究領域與最新國防科技需求密切相關。

國防部軍政副部長張哲平上將說，當前的軍事模式模擬非常重要，可作為軍事科技決策的依據，此次的系統展示內容不但吸睛，更充份展現學界的研發能量，如與國軍密切合作，可望建立一個高度仿真的數位戰場環境，提升國軍整體戰力。

論壇最後舉行「數位戰場模擬之挑戰與展望」綜合座談，由中央大學講座教授蔣偉寧主持，將透過專家、學者腦力激盪與研討，探討與分享AI人工智慧科技導入數位戰場建模後的應用，對數位戰場模擬有何挑戰與展望，以提供強化我國防評估能量與促進國防科研前瞻發展的重要參考。