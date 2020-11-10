嘉市推國際教育2.0 黃敏惠：超前部署邁向世界

嘉義市長黃敏惠今天宣布推動「國際教育2.0」，共有四項具體目標，建置國際教育組織團隊、外籍教師全面上線、學校國際化認證和整合產官學資源，黃敏惠說，教育部的國際教育2.0於110學年度實施，嘉義市「超前部署」，109學年度就自編經費推動，讓嘉市孩子勇敢向世界邁進。

黃敏惠今天主持「國際教育2.0、嘉市向前行」記者會，精忠國小非洲鼓舞樂隊演出「嘉義FARE」以及宣信國小那音合唱團演唱「世界聲音組曲」，意味將全世界不同的音樂元素融合在嘉市，13名來自世界各國的外師也上台介紹自己的國家與文化。

黃敏惠說，嘉義市國際教育2.0將於精忠國小建置國際教育地方培力團、於林森國小設國際教育行政支援中心、以及在宣信國小設國際教育資源中心。另外「外師全面上線」，全市國小六年級、國中七年級都有外師全面入班，實施沉浸式語言教學，輔以文化理解課程，讓學生學習生活用得上的英語。

黃說，另外推動學校國際化認證，營造嘉義市友善國際化的學習環境，及整合教育部中小學教育國際化專案辦公室、外交部雲嘉南辦事處、中正大學國際教育中心與在地工商企業界的能量，形成推動國際教育的「嘉義市城市隊」，讓每一個孩子適性揚才、發光發熱。

教育部國際教育專案辦公室副執行秘書翁慶才表示，嘉義市在推動國際教育是全國第一名，教育部中小學國際教育白皮書2.0五月公布，8月全面推動以來，嘉義市是第一個開跑的縣市，會支持地方政府方向進行，為中小學教育國際化邁向新的里程碑。