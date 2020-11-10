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食農教育帶動水里巧克力產業 小學生興奮參與甜點製作

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影

透過農事採摘與體驗廚房，達成食農教育，是讓學生了解自己吃的食物、培養選擇食材的能力，台大實驗林多年來與水里鄉永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程，今天上午舉辦成果發表會，同學們看到可可豆（巧克力原料）化身為可口的甜點，都興奮好奇地參與過程。

台大實驗林說，永興社區為台大實驗林的社區林業夥伴，今年再度邀環球科大餐廚系、小舖里甜點工作室及36w食研室合作，到永興國小進行可可食農教學與操作課程，教導師生與社區居民針對可可開發特色菜單。

永興國小校長陳鍾仁說，學校推行食農教育進入第4年，曾獲南投縣政府輔導，爭取執行教育部國教署本土教育計畫，辦理社區特色資源食農教育「可可樹栽培」特色課程，與台大實驗林合作，透過與鄰近鄉鎮共榮計畫，結合社區發展協會及環球科大，以在地生產的可可豆推動巧克力食農教育。

台大實驗林今年投入更多經費，以改善創客廚房設備，使製作巧克力環境更完善後，開始結合可可、在地農產品，開發極具社區特色甜點，帶動社區特色產業發展，創造更多就業機會，為水里鄉注入新活力。

台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影
台大實驗林與水里永興國小合作，以在地生產的可可豆為原料，結合在地農產品，推動巧克力食農教育課程。記者黑中亮／攝影

食農教育 可可 台大

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