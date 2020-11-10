快訊

APEC領袖代表 蔡總統宣布張忠謀四度扛重任

長榮大學旁路燈亮不到3天又關了？南市工務局說明原因

兒童遊戲場有創意 台南培文國小出現「鹹菜桶」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市培文國小的兒童遊戲場用鹹菜桶造型，刻劃麻豆小鎮的歷史傳統。圖／台南市教育局提供
台南市培文國小的兒童遊戲場用鹹菜桶造型，刻劃麻豆小鎮的歷史傳統。圖／台南市教育局提供

台南市教育局為使學校兒童遊戲場符合在地特色，並滿足學生遊戲需求，108年度編列市預算新建45座創意校園兒童遊戲場，並爭取教育部補助2座創意校園兒童遊戲場，其中麻豆區培文國小的「大鹹菜桶」造型兒童遊戲場，日前完工。新學年度再獲教育部補助1億5千多萬，在141校新建兒童遊戲場。

台南市教育局因應衛生福利部於106年1月25日修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求校園兒童遊戲場應符合CNS12642、12643等國家標準及相關規範。108年委託專業檢驗機構，全面盤點公立小學及幼兒園兒童遊戲場，拆除不合格且有安全疑慮的兒童遊戲場。

108學年度編列市預算及獲教育部補助，已完成共47座創意校園兒童遊戲場；109學年度再經市府團隊及立委的爭取，獲教育部核定補助141校新建兒童遊戲場，總經費1億5千多萬元。

上月完工的培文國小兒童遊戲場，獲教育部補助165萬元興建，該校以「鹹歌不輟，再創培文新意象」概念，用「大鹹菜桶」刻劃麻豆小鎮的歷史傳統，並結合學校本位課程設計。

「鹹菜桶造型高台」兒童遊戲場不但有學生喜愛的溜滑梯、鞦韆，小小孩喜歡的沙坑，更有挑戰性的攀岩臺及繩梯，且採用自然、安全的圓礫石鋪面，成為孩子的快樂天堂。

教育局長鄭新輝表示，109學年度受補助的案件，會承續108學年度建置兒童遊戲場的執行力，持續督導學校有效運用經費，以「寓教於樂」的原則，設計具有創意、多元性及結合當地文化的遊戲設施，並融入課程規畫及教學設計，提供既安全又有教育意義的遊戲場所。

教育部 教育局

延伸閱讀

台南培文國小「大鹹菜桶」兒童遊戲場啟用

台南校園廁所改造 師生：有如百貨公司

台南109學年再增4處非營利幼兒園提供家長新選擇

南市國小學力檢測向下延伸 「課間差異教學」開步走

相關新聞

用弟弟、妹妹稱呼私處不尷尬？ 心理師反對：給小孩錯誤認知

許多父母在教育小小孩時，常用雞雞、鳥鳥、妹妹來稱呼私處，而非直接稱呼。《心之所向-盧新之諮商心理師》粉絲專頁最近貼出自己與孩子間的小故事，呼籲指出，這種取綽號作法不但不必要，還會給孩子一種錯誤的罪惡和羞愧感，應該直接用正式名稱稱呼，對小孩才有正面影響。

新課綱現場／員額解凍被批謊言 高中師續爆肝

新課綱上路後，導致九成四高中教師超鐘點，教育部長潘文忠日前宣布要解凍一千四百個高中教師員額，盼解決教學現場窘境。但教團批...

兒童遊戲場有創意 台南培文國小出現「鹹菜桶」

台南市教育局為使學校兒童遊戲場符合在地特色，並滿足學生遊戲需求，108年度編列市預算新建45座創意校園兒童遊戲場，並爭取...

代理校長逾期但候選人不足 稻江師生盼官派新校長

嘉義的稻江科技暨管理學院今年5月無預警宣布停辦，引起師生譁然抗爭。時隔多月，高教工會今舉行記者會表示，稻江校方為圖謀改辦...

玩密室逃脫學交通安全 江翠國小獲頒交安績優學校

108課綱規畫交通安全教育融入課堂，教育部與交通部今、明兩天在新竹辦理「第17屆交通安全教育研討會」，並頒發交通安全績優...

中研院士劉炯朗7日辭世 成大發文憶生前經典語錄

畢業於成功大學電機工程系、曾任清華大學校長的中研院士劉炯朗7日病逝，成功大學今天在官方粉絲專頁發文追憶劉炯朗生前的經典語...

教部增1400名高中師紓解過勞？教師團體戳破謊言

108課綱導致九成四高中教師超鐘點，教育部長潘文忠日前宣布要解凍1400個高中教師員額，但教師團體批評這是謊言，因為凍結...

清大前校長劉炯朗逝世 家屬設追思網站供悼念

清華大學今天表示，前校長劉炯朗7日病逝，享壽86歲，師生得知消息後深感悲痛，家屬設立追思網站，讓希望表達哀思的朋友可在線...

陳明通：港人來台就學增50% 最多落腳新北市

國民黨立委洪孟楷今天質詢陸委會主委陳明通，台港服務交流辦公室成立至今，輔導多少港人。陳明通回答，港人來台就學增加50%，...

文組也能使人嫉妒！建中台大學霸詩人教師詹佳鑫

文組也能使人嫉妒！「90世代代表詩人」詹佳鑫，建中第一名畢業，志願卻只填台大中文系，最後考上錄取率不到1%的老師，「我對生活相當滿意，這是世界最棒工作！

清大前校長劉炯朗病逝享壽86歲 電子設計自動化有極高學術成就

國立清華大學前校長劉炯朗7日病世，享壽86歲，家屬希望低調，目前未對外多作說明。劉生前在「電腦輔助設計」與「離散數學」等...

基隆市推租賃學生交通車統一標章 加強把關乘車安全

基隆市政府教育處今天表示，為了維護學生搭乘交通車安全，即日起推動學校、短期補習班、兒童課後照顧服務中心租賃學生交通車「核...

熱門新聞

台大有logo了！首任行銷長公布藍字和21條線排列巧思

台科大新校長出爐！台大機械系教授顏家鈺當選

清大前校長劉炯朗病逝享壽86歲 電子設計自動化有極高學術成就

男童寫數學題「神解答5字」 網一看全笑瘋：回的太好了！

杜紫宸報名EMBA被刷掉 政大回應了

陳明通：港人來台就學增50% 最多落腳新北市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。