兒童遊戲場有創意 台南培文國小出現「鹹菜桶」

台南市教育局為使學校兒童遊戲場符合在地特色，並滿足學生遊戲需求，108年度編列市預算新建45座創意校園兒童遊戲場，並爭取教育部補助2座創意校園兒童遊戲場，其中麻豆區培文國小的「大鹹菜桶」造型兒童遊戲場，日前完工。新學年度再獲教育部補助1億5千多萬，在141校新建兒童遊戲場。

台南市教育局因應衛生福利部於106年1月25日修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求校園兒童遊戲場應符合CNS12642、12643等國家標準及相關規範。108年委託專業檢驗機構，全面盤點公立小學及幼兒園兒童遊戲場，拆除不合格且有安全疑慮的兒童遊戲場。

108學年度編列市預算及獲教育部補助，已完成共47座創意校園兒童遊戲場；109學年度再經市府團隊及立委的爭取，獲教育部核定補助141校新建兒童遊戲場，總經費1億5千多萬元。

上月完工的培文國小兒童遊戲場，獲教育部補助165萬元興建，該校以「鹹歌不輟，再創培文新意象」概念，用「大鹹菜桶」刻劃麻豆小鎮的歷史傳統，並結合學校本位課程設計。

「鹹菜桶造型高台」兒童遊戲場不但有學生喜愛的溜滑梯、鞦韆，小小孩喜歡的沙坑，更有挑戰性的攀岩臺及繩梯，且採用自然、安全的圓礫石鋪面，成為孩子的快樂天堂。

教育局長鄭新輝表示，109學年度受補助的案件，會承續108學年度建置兒童遊戲場的執行力，持續督導學校有效運用經費，以「寓教於樂」的原則，設計具有創意、多元性及結合當地文化的遊戲設施，並融入課程規畫及教學設計，提供既安全又有教育意義的遊戲場所。