用弟弟、妹妹稱呼私處不尷尬？ 心理師反對：給小孩錯誤認知

許多父母在教育小小孩時，常用雞雞、鳥鳥、妹妹來稱呼私處，而非直接稱呼。《心之所向-盧新之諮商心理師》粉絲專頁最近貼出自己與孩子間的小故事，呼籲指出這種取綽號作法不但不必要，還會給孩子一種錯誤的罪惡和羞愧感，應該直接用正式名稱稱呼，對小孩才有正面影響。

盧心理師粉專貼文表示，她的小孩最近對身體有了新發現，向她詢問「弟弟尿尿的地方叫甚麼？」、「我的陰部也有一個小小凸起來的」，讓她很驚訝。而她也耐心地回答「弟弟的是陰莖，妳的叫作陰蒂」，小孩又接著問「我可以摸陰蒂嗎？」，她回答「可以，但那是妳的隱私處，要在妳只有一個人的地方才可以摸。」自始至終她都使用正面、不逃避的方式和小孩對話。

她也在貼文中解釋為甚麼她這麼做。她表示，教小孩用正式的名詞來稱呼私處，其實有很多好處。身體從頭到腳每個地方都很重要，大人自然看待每個部位，小孩也才能健康地看待隱私處；大人對於生殖器官的態度愈羞愧隱晦，越容易讓孩子誤認為生殖器是羞恥的、不好的，長大後那將影響孩子對性的意識，並延伸至性關係中。

甚至如果當小孩不幸遇到性騷擾、性侵案件時，能夠明白說出生殖器名稱，能具體敘述情況在法律上是最有利的。

許多網友紛紛表示贊同，有網友回憶當學生時遇到認真上課的健康教育老師，願意以輕鬆但不隨便的態度上課，讓他們獲益良多；有家長表示自己現在全家就已經這樣做，但也有人表示一時的習慣可能難改「雖然知道要用正式名稱，卻還是無法想像未來與孩子探討到這部分時會是怎樣的情景。」