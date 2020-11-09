代理校長逾期但候選人不足 稻江師生盼官派新校長

嘉義的稻江科技暨管理學院今年5月無預警宣布停辦，引起師生譁然抗爭。時隔多月，高教工會今舉行記者會表示，稻江校方為圖謀改辦其他事業的利益，繼續違法試圖清空師生。他們呼籲換掉現任代理校長洪大安，由教育部依法官派代理校長，保障師生權益。

高教工會指出，稻江現任代理校長洪大安不但不具校長資格，還違反私校法逾期代理一年，且曾涉及違法宣布學校停辦、不發聘書給教師、限制科系開課、將學生趕到環境惡劣的宿舍逼退、不正常辦理校長遴選等作為，引起稻江師生與工會眾怒。他們要求教育部依私校法第42條「官派代理校長」，整頓稻江校務保障既有師生。

高教工會表示，教育部遲未依法官派代理校長，只是一再發公文「函請稻江儘速依規定辦理校長遴選」。政府收到該校「已辦理校長遴選，但未有適當人選進行甄選」的敷衍回覆四次，竟放任不管，兩者互動形同「套招」，讓稻江在「黑牌代理校長」控制下繼續惡整師生。

教育部表示，該校曾辦理校長遴選，但按該校法規，遴選準候選人要有兩人以上，而當時只有一名候選人應徵，無法成案。該校表示後續將繼續對外公告遴選，教育部也將持續督導該校董事會，要求依法辦理校長遴選作業程序。

教育部也說，為維護稻江教職員工生權益，已發函要求稻江必修課有一人選課就要開課、選修課五人以上選課就要開課。沒在開課清單內的課程，如有五人以上連署，應開課。另應完善住宿環境，並發放校內教師聘書。該校已改善，這學期共開設必修課200學分、專業選修課76學分，並發放教師聘書及改善宿舍環境。