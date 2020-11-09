玩密室逃脫學交通安全 江翠國小獲頒交安績優學校

108課綱規畫交通安全教育融入課堂，教育部與交通部今、明兩天在新竹辦理「第17屆交通安全教育研討會」，並頒發交通安全績優學校獎，共28所國中、28所國小獲獎。教育部表示，新北市江翠國小設計密室脫逃課程，帶孩子在情境中增進交通安全觀念，令評審印象深刻。

教育部表示，本次獲獎的新北市江翠國小、雲林縣崙背國小、台北市信義國中、新竹市三民國中的做法都值得參考。其中江翠國小利用廣播電台中午時間做交安宣導，並結合社區資源，融入現今生活情境，可以看出學校透過多元管道浸潤交通安全觀念給學生。此外，密室脫逃課結合實際情境，以搜尋、探討與回饋方式學習，讓交通安全深化孩子心中，令人印象深刻。

崙背國小辦理結合樂齡中心、自行車安全騎士等活動，讓孩子能與家人共同學習，建構交通安全教育正確觀念，提升校園周遭交通環境安全，讓交通安全由校園推展到在地。

至於國中組得主，教育部表示，信義國中以自行車為核心規畫課程，完整落實與生活結合。校方也運用SWOT分析，找出適合的做法，提供師生實際操作與改善。該校也持續提供教師參加相關觀摩活動，增加相關知能，對推進交通安全教育有很大的助益，顯見校方對交通安全教育的重視。

三民國中設有健全的顧問委員，包含里長、派出所所長等與會，對交通安全業務持續溝通，滾動式修正調整，力求精進。校方在大客車的死角模擬、創意短片也連續三年獲獎，舉凡學習單心得分享、各領域的融入與分享網站，在在顯示該校的用心努力。