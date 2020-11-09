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中研院士劉炯朗7日辭世 成大發文憶生前經典語錄

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學前校長劉炯朗。圖／清華大學提供
清華大學前校長劉炯朗。圖／清華大學提供

畢業於成功大學電機工程系、曾任清華大學校長的中研院士劉炯朗7日病逝，成功大學今天在官方粉絲專頁發文追憶劉炯朗生前的經典語錄，比如「學習是一天24小時的學習，是一輩子的學習」、「年輕人，什麼都是有趣的，什麼都學，謙卑的努力，別怕難！ 」並說劉炯朗用有限的生命，書寫離散數學、組合最佳化等電腦資訊領域的傳世經典。

成大形容劉炯朗高大俊朗、睿智華髮。他愛說笑，世人稱之「劉校長」。劉炯朗1955年成大電機系畢業，他的大哥讀成大機械、弟弟讀成大化工，一家三兄弟都是成大人，各自精采飛揚。

成大描述，劉炯朗1956年到美國麻省理工（MIT）念書，在電腦、計算機概念還是很新穎、資訊科學尚被質疑的年代就投入電腦領域。熱衷學習，熱情追求新知的劉炯朗認為，研究不斷有新發現，很有趣，也很令人開心，是一生追尋的學術路。

成大校長吳誠文讚譽劉炯朗是「真正的AI大師」。今年6月3日成大的「成功創新中心：旺宏館」動土，劉炯朗侃侃而談大數據、資訊科技對未來生活的應用，殷切盼望母校成大敏求運算學院，開創嶄新高教典範。

劉炯朗曾說，我們這屆號稱是成大第一屆畢業生，成大四年，他受到全世界最好的教育，微積分老師樊平章，要求每道題目要有不同解法，同一個題目，要知道用不同的方法去解決。這不僅是做學問的功夫，更是做人做事的道理，是成大給他打了很好的基礎。

清華大學粉絲專頁也發文追憶劉炯朗，該校表示，劉炯朗1998年放棄美國國籍，出任清大第二任遴選校長，四年任內以睿智、親和的領導風格，提昇清華聲譽，獲企業捐助推動台積館、旺宏館等校園建設。

清大指出，劉前校長最早倡議清大與交大、陽明、中央大學四校共組「台灣聯合大學系統」，促進四校資源共享、師生交流。他任內並成立科技法律研究所、科技管理研究所、計量財務金融系，也籌設科技管理學院。

2002年卸下校長一職，清大描述，劉炯朗仍任教校內資工系，時時關心學校發展。他從2006年起每年擔任校務發展諮詢委員，提供建言。原訂今年12月舉行的校務發展諮詢委員會，劉炯朗本來也同意出席指導，只可惜再也等不到身影。

清大指出，劉炯朗待人親切、笑語如珠，深受學生愛戴。退休後主持廣播節目「我愛談天你愛笑」，內容輕鬆活潑、發人深省，展現長者的智慧。校方近年推動跨領域，劉前校長是現身說法者。在他心中，甚至沒有領域之分，根本不須跨越。他常說「一法通，萬法通」，數學與詩詞也有相通之處。

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