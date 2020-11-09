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教部增1400名高中師紓解過勞？教師團體戳破謊言

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全中教成員在全國高中及特殊教育學校北區校長會議場邊舉牌，表達對師資員額政策的不滿。記者邱瑞杰／攝影
全中教成員在全國高中及特殊教育學校北區校長會議場邊舉牌，表達對師資員額政策的不滿。記者邱瑞杰／攝影

108課綱導致九成四高中教師超鐘點，教育部長潘文忠日前宣布要解凍1400個高中教師員額，但教師團體批評這是謊言，因為凍結員額現由代理教師填補，多數學校正式和代理教師都超鐘點，才能開出新課綱要求的課程數。他們呼籲教育部別欺騙社會大眾，盡早將高中教師員額由平均每班2.25人提升到2.7人。教育部承諾會與行政院人事總處討論，逐年增加員額。

現行高中平均每班配2.25名教師，全國教師工會總聯合會高級中等學校委員會主委張瓊方解釋，教育部多年前為求精省，凍結各校教師員額的一成，也就是按規應有100名教師，實際只能聘90個。解凍後還要再增額才足以補齊，盼每班教師員額能增加到2.7人。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳進一步指出，教育部說是解除員額控管，實際上只是把代理教師換成正式的專任員額，完全無法解決員額不足問題，充其量只是解決流浪教師的問題。

他感慨，教師團體多次呼籲增加員額，結果教育部僅補足現有員額，高中教師將持續被操到爆肝，最後衝擊的是學生的學習品質。

教育部對此表示，近日才與行政院人事總處決議解凍員額，讓高中教師員額恢復原有編制。未來會持續和行政院人事總處討論，逐年提升員額來支持學校。如能增額，將優先開放給人力短缺的學校提計畫申請。

教育部長潘文忠日前受訪坦言，教師員額凍結之下，各縣市隸屬中央單位的134所國立高中最受影響。再來是人事多的大校，因教師總量多年來無法擴充，教師除達到基本節數，還會超鐘點，負擔很重。

全中教日前調查國內1500名高中教師，九成四表示自己每周超出基本的16節鐘點數，當中又有四成五教師每周嚴重超出五到九節。再加上無法列入授課時數的課後輔導、彈性學習等，等於一名教師每周要負擔32到30節課，是表定授課時數的1.5倍到兩倍。

教育部 教師員額

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