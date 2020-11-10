寒假不出國 來趟賽恩斯的奇幻旅程 小創客大進擊！

迴力車、仿生動物、磁力軌道小火車……，這些玩具孩子也可以自己動手做！隨著「自造者運動」的興起，未來世代人人都可以成為創客(Marker)，創造無限的可能！教育部也推動新課綱，期望能在科學教育中融合創客精神，引導孩子透過學習、分享、動手做啟發興趣，並從中培養團隊合作與解決問題的能力。

圖／臺師大 提供

臺師大進修推廣學院於2021年寒假推出「賽恩斯的奇幻旅程」科學營，分為初階與中高階課程，課程更結合科學、生物、化學、數學等多元化課程，國小一到六年級的孩子都可以從中找到適合自己的學習領域，也藉由觀察和實驗，勾起孩子的好奇心，「做中學、玩中學」，進而推理出科學原理，並且運用科學為生活更增添樂趣。課程除了透過專業的教學引導技巧，建構孩子完整的邏輯觀念，還能從中累積孩子的自信心。此外，還有「賽恩斯的奇幻旅程—生活小創客」營隊，營隊中將會透過設計思考引導孩子動手做，點燃孩子對科學的熱情，培養主動學習、主動追求知識的終身學習能力與素養。

不僅如此，臺師大進修推廣學院也針對孩子不同的興趣潛能，推出程式設計Scratch、樂高機器人、數學桌迷藏、科幻魔術、……等營隊，也有主題式美國生活營、讀繪本學作文、兒童理財營……等等；喜愛藝術手作的孩子，不妨選擇手創小大師—紙與偶奇遇記、角落生物手作黏土捏塑營、手作木工室內設計營、療癒羊毛氈戳戳樂……等營隊，還有野外迷航小露客—帳篷體驗營、忍者學校、小小神射手、情緒管理訓練營、烏克麗麗、烘焙營等多元豐富的營隊，相信能為孩子創造一個充實難忘的寒假！更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F