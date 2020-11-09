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基隆市推租賃學生交通車統一標章 加強把關乘車安全

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推動租賃學生交通車核備標章計畫，讓家長可藉此檢視子女所搭乘的學生交通車是否合格，為學生乘車安全加強把關。圖／基市府教育處提供
基隆市政府推動租賃學生交通車核備標章計畫，讓家長可藉此檢視子女所搭乘的學生交通車是否合格，為學生乘車安全加強把關。圖／基市府教育處提供

基隆市政府教育處今天表示，為了維護學生搭乘交通車安全，即日起推動學校、短期補習班、兒童課後照顧服務中心租賃學生交通車「核備標章」實施計畫，讓家長可藉此檢視子女所搭乘的學生交通車是否合格，為學生乘車安全加強把關。

教育處表示，教育部「學生交通車管理辦法」規定，學生交通車可自購或租賃，目前學校、補習班多半與租賃車業者合作，租車接送孩童。租賃車車身、顏色及標誌過去未統一，家長不易辨識是否為合格交通車，學生搭乘到不合格交通車風險提高。

基市府執行學生交通車核備標章計畫，統一製發的合格標章放置，在業者完成法規核備程序後核發，要求放在交通車副駕駛座擋風玻璃前明顯處，方便家長辨識。

教育處表示，為確保學生搭乘交通車安全，教育處也會與警察局、監理站組成聯合稽查小組，在校園放學時間加強攔檢，降低業者使用未核備車輛載送學生情形。

業者若以未經核備車輛載運學生，市府將依兒童及少年福利與權益保障法處罰6000元以上，3萬元以下罰鍰，並要求限期改善，逾期未改善得按次處罰到改善為止。

補習 警察 教育部

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