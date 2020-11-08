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IEYI世界青少年發明展 我選手奪28金

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

第16屆IEYI世界青少年發明展落幕，教育部表示，該展總金牌數47面，我國選手囊括28面，成績亮眼。期盼更多學校鼓勵學生活絡思考、創造發明，並踴躍透過各項國際競賽增加實力，再創佳績。

IEYI世界青少年發明展以6歲到19歲青少年為主要參賽對象，強調青少年創新與發明能量。競賽分為「災害應變」、「農糧技術」、「運動育樂」、「安全健康」、「社會照顧」、「綠能科技」及「未來世界科技繪圖」等七項。本次賽事原訂於俄羅斯舉辦，因國際疫情持續嚴峻，大會決議改為線上競賽，我國代表隊在九國、158件作品中脫穎而出，拿下28面金牌。

教育部表示，IEYI世界青少年發明展有別於其他國際發明展，考慮青少年經濟能力，不收報名費、攤位費，公平性高，提供全球傑出青少年展現發明與創造的舞台。此展鼓勵學生創新發明，符合新課綱精神，擺脫過往以考試領導教學、重視知識記憶的教育方式。

教育部國教署說，此展促使學生的創新想法具體化，並從創意作品觀摩與發表中發現問題，激盪更多解決的創意。藉此加強青少年動腦思考、創造發明的素養，也能讓產業界、學術界及執行者互取所長並相輔相成。

發明展 教育部

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