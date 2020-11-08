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台中高中離校復學45%偏低？ 教局：3年來減三成離校

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市高中學生中途離校復學率45%，議員希望教育局提出對策讓學生回到學校。圖/施志昌提供
台中市高中學生中途離校復學率45%，議員希望教育局提出對策讓學生回到學校。圖/施志昌提供

台中市教育局統計，2019年國小中輟27人、國中220人，高中中途離校人數1298人；復學比例，國中小大約是86%，高中僅45%左右，高中中離人數超過國中小中輟生的5倍，復學率僅只有國中小的一半。教育局表示，訂定輔導機制，「心到位腳到位」運用多元資源找回學生，另離校學生3年來已減三成。

根據教育部分析，高中中離生成因，個人因素占比61%，一半是興趣不合；學校因素佔20%，四成是對校園的課程或校園生活沒興趣；而家庭因素則佔11%，其中有46%是經濟因素，歷年來，高一學生中途離校的佔總數五到六成。

議員施志昌指出，從高中中離生復學率僅45%，他質疑教育局不重視中離生輔導，現在都是台中各校依據中央的計畫在單打獨鬥。

施志昌舉例，有的經濟因素離校的學生，重返校園常常遇到三個問題，因之前就讀時免學費的額度已用掉了，必須自行負擔學費，造成經濟壓力。第二，返校後不適應，家庭經濟未解決，心理壓力大，重返校園初需有人適時的陪伴。第三，有些學生還是必須打工負擔家計，增加學生再度中離的機率。而對於校園課程或是生活沒興趣的部分，則需要加入一些新的刺激，或是適當的轉介工作，這部分也需要學校多多探索學生的性向。

議員王立任表示，許多中離生因個人因素離開學校，但是教育局要如何讓已經沒有學籍的中離生回到學校才是重點，回到一個可以接納他們的環境。

台中市教育局表示，這三年來高中中途離校學生已減少三成，輔導中小學中輟丶中離學生，「找回他的人」「留住他的心」「點燃希望」除了應用社區學校等多元資源，目前也是辦醫師駐校制度，了解學生的心理需求，對症下藥。

例如部分學生是因為濫用藥物丶使用毒品等情況下離開學校，教育局會啟動司法丶民政丶警政及教育系統協助。另輔導學生職場探索和就業培力，讓中離生了解自己未來想做什麼。

教育局 返校

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