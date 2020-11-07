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台南教育產業迎接10周年 SUPER教師傳達感動經驗

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會今天舉辦SUPER教師論壇，由SUPER教師分享教育相關經驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育產業工會今天舉辦SUPER教師論壇，由SUPER教師分享教育相關經驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育產業工會迎接10周年慶，今天舉辦「專業Ten」系列活動「SUPER教師論壇-跨域教育的SUPER部署」，邀請今年5位SUPER教師王自強、謝佩靜、林信廷、卓毓婷、鄭淑真，分享教育相關經驗，傳達教育感動到每個角落。

全國教師工會總聯合會及台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，今天活動的主題是「跨域教育的SUPER部署」，希望透過SUPER教師的能量，傳達善與愛，觸發更多人對教育的熱情。他強調，SUPER教師的影響力不只在班級和學校，更重要的是能與社會的連結，進一步與教師組織結合，對國家教育政策提出建言，發揮更高層次的影響力。他強調，教師組織是實踐教育夢想的平臺，不僅是為了維護學生的受教權並讓學生的學習更有成效，更希望積極有效的提升自身教學專業。

子龍國小老師王自強以「幸福綻放/子龍四季教育風情畫」為主題，分享教育風情，分別是「似冬～嚴冬峻雪的人生歷練小校驚人的求生意志」、「亦秋～秋高氣爽的課程蛻變尋求特色的創意活化」、「若夏～燦夏陽光的戲劇亮點創新美感的玩樂人生」、「如春～春風化雨的甲蟲承諾笑容滿面的圓夢學子」。

和順國小老師謝佩靜老師分享3種感動，首先是自己和同儕一起努力、自我成長的感動；其次是透過班級經營、設計教學活動，看著孩子改變成長，家長眼中的感動；最後是提供孩子發展多元智能的舞台，看到孩子發光發熱、眼中閃閃發光，充滿成就感的感動。

和順國中老師林信廷分享行動學習應用在理化科的方案，他提到和順國中長期關注空汙，因此發展出空汙主題系列課程，以及將人工智慧用在國中端的教學。

新營高中老師卓毓婷自我期許成為高中校園的園丁、熱情有溫度的人師，在語文領域教學中，她帶領孩子做手作書，持續多年不間斷，讓孩子在畢業時，累積成成長的紀錄。

南台科大老師鄭淑真強調人工智慧科技的應用，在日常生活中隨處可見，活動中分享如何利用人工智慧科技輔助學習，提升學生學習成效。

台南市教育產業工會秘書長陳葦芸表示，每年的SUPER教師甄選結果出爐，教師組織都會為當年度的SUPER教師辦理論壇，今天的研習不只有現職教師參加，更有10多位台南應用科大的師培生參加，希望能藉由教師的分享感動更多人，並傳到每個角落，影響每位學生。

周年慶 高中老師

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