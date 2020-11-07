聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市美濃圖書分館開館5周年 年借閱破8萬人次
高雄市立圖書館美濃分館啟用滿5年，年借閱人次突破8萬人。系列慶祝活動今天起跑，圖書分館推出文創市集、廣興國小藍染作品展、美濃國小立體繪本創作展等活動，辦借書證、借書有機會獲得紀念筆袋或紀念筆，系列活動至11月15日結束。
美濃圖書新館在104年啟用，座落於美濃文創中心園區內，空間設計融入客家俚語學習空間、創意花燈，藏書量約11萬冊。此外，二樓的藝文特展區可提供在地藝文人士和作品展示交流空間。
配合館慶日，美濃圖書分館今天規畫故事劇、魔術演出、美濃紙傘手作課程、陶藝拉坏體驗等項活動，今天辦借書證的讀者可獲得一個限量筆袋，借閱30冊以上還有紀念筆一份。
分館主任黃欽香指出，今天起至11月15日推出系列活動，成立5年來，美濃分館的藏書量提升至近11萬冊，借閱量成長近2倍，圖書館不僅提供書籍借閱服務，也跟社區、學校或團體合力推動多項閱讀活動，日後會繼續和美濃共存共榮、再展風華。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言