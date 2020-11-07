高市美濃圖書分館開館5周年 年借閱破8萬人次

高雄市立圖書館美濃分館啟用滿5年，年借閱人次突破8萬人。系列慶祝活動今天起跑，圖書分館推出文創市集、廣興國小藍染作品展、美濃國小立體繪本創作展等活動，辦借書證、借書有機會獲得紀念筆袋或紀念筆，系列活動至11月15日結束。

美濃圖書新館在104年啟用，座落於美濃文創中心園區內，空間設計融入客家俚語學習空間、創意花燈，藏書量約11萬冊。此外，二樓的藝文特展區可提供在地藝文人士和作品展示交流空間。

配合館慶日，美濃圖書分館今天規畫故事劇、魔術演出、美濃紙傘手作課程、陶藝拉坏體驗等項活動，今天辦借書證的讀者可獲得一個限量筆袋，借閱30冊以上還有紀念筆一份。