療癒馬術體驗營 台中特教生體驗馬兒理容好有趣

台中市教育局為讓身心障礙學生學習尊重生命、愛護動物，11月舉辦4場「2020特聰明身心障礙療癒馬術體驗營」，第一場活動昨天登場，師生反應熱烈，11月13日、20日、27日在神馬郡休閒農場還有3場，邀請專業馬術教練與物理治療師規劃一系列與馬兒互動的趣味體驗課程，例如馬兒理容、馬蹄鐵套圈大賽等，鼓勵特教生走出戶外。

教育局長楊振昇表示，這次馬術體驗營是委請台中特殊教育學校、台中市身心障礙體育總會馬術委員會、神馬郡休閒農場共同舉辦，參與的特教生來自台中特殊教育學校、台中啟聰學校、台中啟明學校，每場次約有60名師生及家長參與。

教育局說，除進行生命教育，也增進親子間的感情，建立正向情緒回饋，間接強化身心障礙學生社會化的能力；市議員周永鴻也到場鼓勵參與學員，表示支持如此有意義的特教戶外課程。

台中市身心障礙體育總會說，身障孩子需要多元課程體驗，啟發他們走出戶外，馬術課程對孩子有療癒功效，讓大眾重視身心障礙者相關議題。

台中特殊教育學校校長邱進興表示，學生到農場享受大自然與朝陽的氛圍，幫馬兒理容、馬蹄鐵套圈都是初體驗，吸引孩子專注，也讓他們走向戶外，與人、動物互動，是很棒的生命教育課程。