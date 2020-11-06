樂學網與安普騰助公益 好讀周報贈偏鄉
為引導學生領略閱讀樂趣，為終身學習打好基礎，由《好讀》周報主辦，樂學網、安普騰科技教育贊助贈報至偏鄉學校活動，期許能讓學生透過《好讀》，打開看見世界的新視窗。
本次贈報對象為花蓮、新竹二縣市的國中小，以班級為單位申請，共補助30個班級；偏鄉地區，主辦單位也保留名額。參與本次閱讀教育的花蓮玉里國中老師鄭睦宣說：「當學校一公告贈報訊息時，就決定為班上的學生申請。對於學生來說，《好讀》就像是為他們量身訂做的報紙，完全沒有距離感。」新竹五峰國中老師江釧池則說：「《好讀》的內容多元有趣，常見學生讀完報紙後，討論熱烈。」
這次的贈報計畫，因樂學網與安普騰科技教育大力支持推展順利。樂學網是台灣第一家網路線上學習，15年來，除了舉辦公益講座，縮短城鄉教育差距，提供免費線上學習課程，助清寒學子取得專業證照。同樣深耕教育的安普騰科技教育公司，則致力培養新生代「創新、思考、解決問題」，成為有競爭力的人才。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言