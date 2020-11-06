急補校安破網 教育部首站走訪這所大學

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，舉國嘩然，事後顯示校方、警方等多重疏忽釀悲劇，教育部近日來宣示多項校安改進計畫，急補校安破網，教育部長潘文忠今也到偏鄉大專院校視察，檢視校園內、外安全防護措施。

潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區，巡查宿舍、圍牆、廁所、垃圾場等偏僻陰暗處，並檢視校園內外照明、監視、緊急廣播、警示及求救鈴等相關設施。

潘文忠表示，未來兩部將啟動大專校院校園安全防護計畫，包括熱點建置修正與巡查（學校與在地警政、民政系統聯結，含巡邏路線及時段）、定期召開聯繫會報、比照青春專案模式，重點時機擴大實施，例如友善校園週前後、優先補助學校校園安全相關設施。

潘文忠說，近期將辦理偏鄉各大專校院校園內、外安全環境訪查，聯合大學今也提出照明監視需求，教育部將提供協助，另有關學校聯外道路為易肇事交通意外事故路段，教育部將跟交通部進行會商，協助校園外道路改善問題，降低學生交通安全事件發生。

潘文忠也指出，針對聯合大學校園安全內外環境及學生住宿處所安全，校方將與苗栗縣警察局共同巡視、會勘校園內、外照明設備、監視錄影系統及學生行經動線安全，並進行全面清查與檢視，如有缺失應立即通報相關單位，以最快速度改善。