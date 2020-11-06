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急補校安破網 教育部首站走訪這所大學

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區等八處校內外有安全之虞的地點。圖／教育部提供
教育部長潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區等八處校內外有安全之虞的地點。圖／教育部提供

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，舉國嘩然，事後顯示校方、警方等多重疏忽釀悲劇，教育部近日來宣示多項校安改進計畫，急補校安破網，教育部長潘文忠今也到偏鄉大專院校視察，檢視校園內、外安全防護措施。

潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區，巡查宿舍、圍牆、廁所、垃圾場等偏僻陰暗處，並檢視校園內外照明、監視、緊急廣播、警示及求救鈴等相關設施。

潘文忠表示，未來兩部將啟動大專校院校園安全防護計畫，包括熱點建置修正與巡查（學校與在地警政、民政系統聯結，含巡邏路線及時段）、定期召開聯繫會報、比照青春專案模式，重點時機擴大實施，例如友善校園週前後、優先補助學校校園安全相關設施。

潘文忠說，近期將辦理偏鄉各大專校院校園內、外安全環境訪查，聯合大學今也提出照明監視需求，教育部將提供協助，另有關學校聯外道路為易肇事交通意外事故路段，教育部將跟交通部進行會商，協助校園外道路改善問題，降低學生交通安全事件發生。

潘文忠也指出，針對聯合大學校園安全內外環境及學生住宿處所安全，校方將與苗栗縣警察局共同巡視、會勘校園內、外照明設備、監視錄影系統及學生行經動線安全，並進行全面清查與檢視，如有缺失應立即通報相關單位，以最快速度改善。

潘文忠表示，大專校院應參照中小學全面建立巡查熱點，密切與警政、民政單位、縣市政府合作聯繫，主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點，另也要持續推動擴大「公車進校園計畫」，設置多國語言境外生服務專線，提供各種諮詢與緊急服務，強化外籍生生活照顧與陪伴，若學校有校安設備上需求，教育部也會優先補助。

教育部長潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區等八處校內外有安全之虞的地點。圖／教育部提供
教育部長潘文忠今與內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽實地走訪國立聯合大學八甲校區及二坪校區等八處校內外有安全之虞的地點。圖／教育部提供

潘文忠 教育部 偏鄉

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