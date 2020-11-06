陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

中國大陸今年5月宣布不開放大陸新生來台唸書，只有在台陸生可繼續升學，一名張姓陸生前年在台讀完學士畢業，目前就讀台灣私校某研究所，預計本學期畢業，今年他報考中央大學資工系碩士班，並成功錄取、註冊，未料近日卻接獲退學通知，稱他不是「應屆畢業生」，不符報考資格。

張姓陸生質疑，陸生聯招會（簡稱陸聯會）開放碩班報考碩班，卻逕自加上「應屆畢業生」要求，不僅大陸教育部新聞稿沒出現，過去陸生招生也不曾有這項限制，陸聯會的做法無非是「堵死陸生受教權」，應公開說明決策原因。

對此，陸聯會總幹事張鴻德表示，「這是大陸的要求」。他說，陸生來台受中國大陸管控，招生並非單方決定，若開放「非應屆畢業」在台陸生升學，對於在中國大陸境內想來台升學的「新生」不公平，若讓「非應屆畢業生」錄取讀到畢業，回國後可能會有學籍問題，引發更多爭議。

張姓陸生表示，招生簡章中對「應屆畢業生」並沒有明確定義，廣義來說，指達到學士班或碩博班一般修業年限以上的學生，且今年度境外生返台過程中的「應屆畢業生」，也是這樣處理，若限縮理解為「必須當學期準時畢業的應屆畢業生」，明明具有學士學位、就讀碩班第二年的學生，為何需要準時畢業才能申請碩士班？他也質疑，陸聯會明明可以廣義認定「應屆畢業生」，但卻用了最限縮的理解。

張姓陸生表示，今年他以碩士班成績班報考中央大學資工所，通過陸聯會審查，也錄取並註冊，也有取得陸方許可證；由於是學籍重疊，他向兩校申請雙重學籍，並在學校正常上課、找指導老師、做實驗，沒想到卻收到學校的退學通知，說不符報考資格。

對此，中央大學表示，該生報考時填寫陸聯會申請表，說明將於2020年8月取得應屆畢業證書，但直到今年10月，仍未提出符合陸聯會定義的應屆畢業生學歷資格，事後依陸聯會招生規定及本校學則辦理，針對陸生申請資格不符者，若已註冊入學，將撤銷其學籍，且不發給任何與修業有關的證明文件。

張姓陸生對學校提起申訴，他認為，在沒有必要性的情況下，學校應對「應屆畢業生」採寬泛解釋，另基於信賴保護原則，學校也不該在錄取、註冊後再基於與學生就學條件無關因素將學生退學。對此，中央大學表示，已受理申訴案，預計近期召開「學生申訴評議委員會」處理。