快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登463票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中國大陸今年5月宣布不開放大陸新生來台唸書，只有在台陸生可繼續升學，一名張姓陸生今年報考中央大學資工系碩士班，並成功錄取、註冊，未料近日卻接獲退學通知，稱他不是「應屆畢業生」，不符報考資格。圖／中央大學提供
中國大陸今年5月宣布不開放大陸新生來台唸書，只有在台陸生可繼續升學，一名張姓陸生今年報考中央大學資工系碩士班，並成功錄取、註冊，未料近日卻接獲退學通知，稱他不是「應屆畢業生」，不符報考資格。圖／中央大學提供

中國大陸今年5月宣布不開放大陸新生來台唸書，只有在台陸生可繼續升學，一名張姓陸生前年在台讀完學士畢業，目前就讀台灣私校某研究所，預計本學期畢業，今年他報考中央大學資工系碩士班，並成功錄取、註冊，未料近日卻接獲退學通知，稱他不是「應屆畢業生」，不符報考資格。

張姓陸生質疑，陸生聯招會（簡稱陸聯會）開放碩班報考碩班，卻逕自加上「應屆畢業生」要求，不僅大陸教育部新聞稿沒出現，過去陸生招生也不曾有這項限制，陸聯會的做法無非是「堵死陸生受教權」，應公開說明決策原因。

對此，陸聯會總幹事張鴻德表示，「這是大陸的要求」。他說，陸生來台受中國大陸管控，招生並非單方決定，若開放「非應屆畢業」在台陸生升學，對於在中國大陸境內想來台升學的「新生」不公平，若讓「非應屆畢業生」錄取讀到畢業，回國後可能會有學籍問題，引發更多爭議。

張姓陸生表示，招生簡章中對「應屆畢業生」並沒有明確定義，廣義來說，指達到學士班或碩博班一般修業年限以上的學生，且今年度境外生返台過程中的「應屆畢業生」，也是這樣處理，若限縮理解為「必須當學期準時畢業的應屆畢業生」，明明具有學士學位、就讀碩班第二年的學生，為何需要準時畢業才能申請碩士班？他也質疑，陸聯會明明可以廣義認定「應屆畢業生」，但卻用了最限縮的理解。

張姓陸生表示，今年他以碩士班成績班報考中央大學資工所，通過陸聯會審查，也錄取並註冊，也有取得陸方許可證；由於是學籍重疊，他向兩校申請雙重學籍，並在學校正常上課、找指導老師、做實驗，沒想到卻收到學校的退學通知，說不符報考資格。

對此，中央大學表示，該生報考時填寫陸聯會申請表，說明將於2020年8月取得應屆畢業證書，但直到今年10月，仍未提出符合陸聯會定義的應屆畢業生學歷資格，事後依陸聯會招生規定及本校學則辦理，針對陸生申請資格不符者，若已註冊入學，將撤銷其學籍，且不發給任何與修業有關的證明文件。

張姓陸生對學校提起申訴，他認為，在沒有必要性的情況下，學校應對「應屆畢業生」採寬泛解釋，另基於信賴保護原則，學校也不該在錄取、註冊後再基於與學生就學條件無關因素將學生退學。對此，中央大學表示，已受理申訴案，預計近期召開「學生申訴評議委員會」處理。

張鴻德則說，今年約有500多名在台陸生升學，此案屬個案，但每年招生簡章都有年度，「應屆畢業怎麼會不清楚？」，一般研究所簡章也都是這樣表達，但未來也不排除可再補充註記。

張姓陸生質疑，陸生聯招會（簡稱陸聯會）開放碩班報考碩班，卻逕自加上「應屆畢業生」要求，不僅大陸教育部新聞稿沒出現，過去陸生招生也不曾有這項限制。圖／取自2020陸聯會招生簡章
張姓陸生質疑，陸生聯招會（簡稱陸聯會）開放碩班報考碩班，卻逕自加上「應屆畢業生」要求，不僅大陸教育部新聞稿沒出現，過去陸生招生也不曾有這項限制。圖／取自2020陸聯會招生簡章

陸生 中央大學 升學

延伸閱讀

每月給1.2萬元生活費 中央大學設國防學士班收25人

中央大學新設國防學士班！4年免學雜費還補助每月生活費1.2萬

「出賣公權力」放大陸生蓮藕等通關 收賄5關員撤職

「品學兼優」青年原來早被退學 殘殺4親人自揭：不想父母因我感羞恥

相關新聞

陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

中國大陸今年5月宣布不開放大陸新生來台唸書，只有在台陸生可繼續升學，一名張姓陸生前年在台讀完學士畢業，目前就讀台灣私校某...

調查局為鼓勵優秀青年報考 安排法律系學生參訪

調查單位很低調、默默辦案，對國人而言，始終存著神秘感，法務部調查局台中市調查處為貼近民意，鼓勵優秀青年報考調查局，曾安排...

綠委提案修法讓本土語各年級必修 教育部不支持

國家語言發展法將國家語言在國民教育階段列為部定課程，有民進黨籍立委認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學...

綠委提案 本土語納各年級課程 教團籲暫緩

國家語言發展法將國家語言在國民教育階段列為部定課程，有民進黨籍立委認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學...

台北大學號召12校安勇士 每晚8時後志願巡邏校園

長榮大學女大生命案讓大學校園安全受重視，台北大學表示，該校校安中心3日號召12名志願同學成立「校園護送服務隊」，即日起加...

綠委憂學本土語中斷提案修法各年級必修 教團籲暫緩

國家語言發展法將國家語言在國民教育階段列為部定課程，有民進黨籍立委認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學...

議員批北市蔣介石移除緩慢 教育局：剩77校沒處理

台北市長柯文哲今（5日）赴市議會進行市政總質詢，被北市議員簡舒培問及北市處理威權象徵議題，「台北市移除蔣中正銅像威權象徵...

台灣匈牙利簽署獎學金合作備忘錄 增進各領域連結

外交部今天表示，台灣與匈牙利簽署合作備忘錄，匈牙利政府每年將提供台灣青年20個學位獎學金，台灣則提供30個名額供匈牙利學...

孩子無法快樂學習 李家同曝小6「超神奇數學算法」

長期關心教育的清華大學榮譽教授李家同今天在臉書上發文，認為目前數學教學非常僵化，不是要求孩子解答，而是要求孩子背答案，小...

北市校園、團膳業用萊豬就罰！餐盒公會：應罰上游

明年中央將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，為了落實校園的食品安全，台北市教育局首創「台北市各級學校暨教育機構因應進口肉品管...

校園安全補破網 教育部要大專院校2周內提巡邏熱點

長榮大學外籍女學生遇害，掀開校園安全漏洞。教育部長潘文忠今主持部務會報，要求各大專院校兩周內提出校源周邊至少3處巡邏熱點...

大專校院落實創新創業課 8年催生331家新創

教育部表示，為鼓勵大專生創新創業，推動相關計畫至今8年，已組成2820組校園創業團隊，衍生新創公司331家，團隊登上募資...

熱門新聞

250系明年個人申請更改採計考科 頂大校系為何變心？

台中福科國中爆滿年增500新生 立委議員成功爭取經費

每月給1.2萬元生活費 中央大學設國防學士班收25人

台北大學號召12校安勇士 每晚8時後志願巡邏校園

陸生讀碩班2個月卻收退學通知 批陸聯會「堵死」受教權

綠委憂學本土語中斷提案修法各年級必修 教團籲暫緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。