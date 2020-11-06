綠委提案修法讓本土語各年級必修 教育部不支持

國家語言發展法將國家語言在國民教育階段列為部定課程，有民進黨籍立委認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學生學習中斷，提案修法。對此，教育部表示，目前法規內容，已足以提供教學現場運作，為尊重學生多元學習權益，也希望維持教學現場推動彈性，建議維持現行規定。

目前本土語言在國小必修、國中選修，因應語發法，國家教育研究院規畫111學年起，國小、國中不分年級，每周必修一節，高中在高一必修，高二、高三則視學生需求，安排加深加廣選修。課審會國中分組不支持國中三年都必修，日前另提議「將本土語文／台灣手語，七年級納入部定課程，八、九年級納入彈性學習課程，未獲大會支持，更有四名委員為此辭職。

立委伍麗華指出，若國一必修，國二、國三選修，到了高一又變必修，有違語發法立法意旨，學生學習恐中斷，因此提案將「各階段」補充為「各階段之各年級」，不要讓「幾個字的疏漏」造成模糊空間，獲朝野立委連署支持。她受訪時也強調，語發法要保障瀕危語言，許多族人也來向她反映，這不僅是文化語言權益問題，也緊扣族人就學就業的機會，她會堅持捍衛。

但對於立委提案修法，教團皆表示憂心。全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁憂心師資跟不上。她說，只要有一名學生選，學校就必須開課，各校教師需求並不穩定，若再修法變1至12年級，挑戰更大；台灣家長教育聯盟理事長謝國清建議暫緩，他說，108課綱上路一年多，許多老師努力準備彈性學習課程，若貿然更動，徒增教學現場排課、教課困擾，將排擠更多彈性學習課程。

教育部則表示，針對傳承危機國家語言，國教院已於課綱修訂草案中，將國家語言列為部定課程，教育部也開始盤點、規畫各語言別課程配套措施，提供合宜可行的課程供學生選擇，按目前法規內容，已足夠提供教學現場運作，為尊重學生多元學習權益，並維持教學現場彈性，建議維持現行語發法第9條規定。