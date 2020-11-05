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台北大學號召12校安勇士 每晚8時後志願巡邏校園

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北大學校園護送服務隊成軍。圖／台北大學提供
台北大學校園護送服務隊成軍。圖／台北大學提供

長榮大學女大生命案讓大學校園安全受重視，台北大學表示，該校校安中心3日號召12名志願同學成立「校園護送服務隊」，即日起加入校園安全守護行列，透過分組排班共同執勤，協助夜間校園巡邏和緊急事件支援，與校安、保全人員共同守護校園。

該校休運系三年級的郭力愷是隊員之一表示，他表示這份工作很有意義，雖然可能面對未知的危險份子，但具備跆拳道黑帶三段資歷的他並不害怕，實際值勤也非單打獨鬥，加上軍訓室還會提供防身術等各種在職訓練，「能夠貢獻自己力量保護社會，義不容辭！」

郭力愷說，服務隊規畫每天晚上8時後輪流分組巡視校園，主要以心湖到宿舍之間為重點區域，此後則依實際需求，如遇特別需要協助護送的學生，則由學校校安或保全通知，再由服務隊員陪同至住處附近安全區域。

郭力愷強調，護送過程以安全維護為主，隊員將與需要護送的同學保持適當距離，但確保同學安全無虞再離開。服務對象不分性別，希望讓全校同學都能安全安心在校園生活。

台北大學副校長陳達新指出，台北大學三峽校區校地廣闊，不免有些較陰暗偏僻的角落，過去校園大致還算安全。但他校發生的校安事件令人警惕，不能因為過往安全就掉以輕心，面對開放校園內難免有些危險因子，師生仍然必須隨時保持警覺，避免發生憾事。

台北大學也說，校內已建置完整的校園安全監控網，除在各大樓建物和公共空間設置監視器，以三峽校區而言，校園內還設置了11座緊急聯絡站，直接與校園監控中心連線並保存相關紀錄，接收緊急求救訊息後，可立即迅速調派人員至現場提供協助。針對其他校內外安全事件，校方也設立24小時校安專線和群組，除了校安人員，包括校長、副校長與各相關主管，都能即時橫向聯繫，相互支援。

保全 長榮大學 監視器

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