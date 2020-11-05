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綠委憂學本土語中斷提案修法各年級必修 教團籲暫緩

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院
民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院

國家語言發展法將國家語言在國民教育階段列為部定課程，有民進黨籍立委認為，法令沒寫明將本土語列為「各年級」部定課程，恐讓學生學習中斷，提案修法。教團認為，國中端本土語課綱已有很多爭議，若要在各年級實施，勢必犧牲更多彈性學習課程，呼籲暫緩修正。

教育部指出，為尊重學生多元學習權益，也希望維持教學現場推動彈性，建議維持現行規定。

目前本土語言在國小必修、國中選修，因應語發法，國家教育研究院規畫一一一學年起，國小、國中不分年級，每周必修一節，高中在高一必修，高二、高三則視學生需求，安排加深加廣選修。

但課審會國中分組不支持國中三年都必修，日前另提議「將本土語文／台灣手語，七年級納入部定課程，八、九年級納入彈性學習課程，未獲大會支持，日前有四名位委員為此辭職。

立委伍麗華指出，若國一必修，國二、國三選修，到了高一又變必修，有違語發法立法意旨，學生學習恐中斷，因此提案將「各階段」補充為「各階段之各年級」，不要讓「幾個字的疏漏」造成模糊空間，獲廿八名朝野立委連署支持。

對於立委提案修法，全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁憂心師資跟不上。她說，只要有一位學生選，學校就必須開課，各校教師需求並不穩定，一周一節課，現職教師也不一定有意願增能上課，若再修法變十二年級，挑戰更大。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清建議暫緩，他認為，一○八課綱上路一年多，許多老師努力準備彈性學習課程，若貿然更動，徒增教學現場排課、教課困擾，目前在國中端已有很多爭議，若要高中端再跟進，將排擠更多彈性學習課程。

國教院課程及教學研究中心主任李文富表示，目前仍不確定此案修法方向，無法回應政策問題，目前課綱草案是依現行「語發法」來規畫，課審會中也有許多方案討論中。

民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院
民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院
民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院
民進黨籍立委憂現行法令恐產生學習中斷問題，提案修「語發法」，全案最快明天院會討論。圖／擷取自立法院

國家語言 課綱 教育部

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