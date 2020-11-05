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議員批北市蔣介石移除緩慢 教育局：剩77校沒處理

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
議員質疑北市府威權象徵移除緩慢，要求柯市長積極處理。圖／翻攝北市議會
議員質疑北市府威權象徵移除緩慢，要求柯市長積極處理。圖／翻攝北市議會

北市長柯文哲今（5日）赴市議會進行市政總質詢，被北市議員簡舒培問及北市處理威權象徵議題，「台北市移除蔣中正銅像威權象徵速度緩慢」，並質問柯「誰是228的加害者，是不是前總統蔣介石？」柯未答，但他反嗆蔡政府又做了什麼？柯直指，「我今天被民進黨迫害沒有比較少」。教育局則回應，108學年第1學期有90處，至今已處理13座，後續持續透過民主論述積極研議合宜處置方式。

有關威權象徵移除的條例通過到至今，簡舒培指出，中央已處理61%，「台北市卻在所有22縣市是倒數第三名，總共還有108處沒處理。」柯文哲卻嗆，既然中央執政，叫小英（總統蔡英文）政府處理、示範給大家看，才（處理）61%，最好百分之百處理。

對此，教育局長曾燦金表示，在台北公私立各級學校設有蔣公銅像數量已逐年減少，相較108學年第1學期為90處，確實已處置包含龍安國小等13校的銅像，處置方式包含移列至慈湖兩蔣園區、配合校舍改建工程拆除、清運以及移列至校史室、後花園或地下室等，現今校園尚有77校未處理。

北市 簡舒培 教育局

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