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孩子無法快樂學習 李家同曝小6「超神奇數學算法」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
李家同今天在臉書上談數學無法讓孩子快樂學習。圖／擷自臉書
李家同今天在臉書上談數學無法讓孩子快樂學習。圖／擷自臉書

長期關心教育的清華大學榮譽教授李家同今天在臉書上發文，認為目前數學教學非常僵化，不是要求孩子解答，而是要求孩子背答案，小學6年級就要用代數解題，但課本上根本沒教代數，「這樣的教育怎麼能讓孩子快樂學習？」，難怪很多孩子會害怕數學。

他的發文引起很多家長的關心，紛紛表達相同的憂心，「課本把孩子教笨了」。

他舉出一個小6的數學題目「阿姨現在44歲，小美現在16歲，請問幾年前阿姨的年齡是小美的5倍?」

他表示，學校老師教學生：

44-16=28

28÷(5-1)=7

16-7=9

所以答案就是9年以前，但連他都搞不懂老師的「神奇算法」，而如果是用代數來解這一題就很簡單：

44-x=(16-x)+4(16-x)

44=16+4(16-x)

44-16=4(16-x)

(44-16)÷4=16-x

x=16-(44-16)÷4

x=16-7

x=9

但是小6卻沒有教代數，學生不懂老師教的算法，只好把做法背起來，「數學用背的，絕對是不對的」。

他表示，認識一位大學教授，孩子也是小6，由於孩子不懂老師的教法，教授只好教孩子代數解題，「但多數的孩子並沒有大學教授的爸爸」，孩子只會被這種數學教育嚇壞，他懷疑「我們國家很多孩子不願意念理工科，都是因為在小學時被這些難題嚇壞了」，孩子上了國中自然會學代數，就會解題，為何要在小學階段就把孩子搞得迷迷糊糊。

他表示，還有一位家長說孩子小2碰到以下的題目：

「小明有100元，買了蘋果，還剩40元。請問蘋果價值多少?」

孩子立刻算出來是100-40=60

但是孩子的老師堅持要同時列式如下:

100-( )=40

他表示，孩子因為不會「列式」所以就得0分。這位家長為了這件事感到十分無奈，因為他發現即使列式以後，仍然要做減法，而做減法與列式毫無關係。為什麼要列式呢?答案是教科書上要求列式。

小學數學課本中還有「5斤米價值100元，3斤米多少錢?」，李家同表示，教科書規定孩子不僅要會解出這題的答案，還要知道什麼是「基準量」、「比較量」，也是把孩子搞得一頭霧水，「會解題不就好了嗎」，孩子遇到這種課程，絕對是無法快樂學習的。

大學教授 李家同

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