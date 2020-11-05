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頂大扶弱 台大110年個人申請「希望組」名額增3成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大110學年個人申請「希望組」名額從34人增加為44人，校內43系都設希望組。本報資料照片
台大110學年個人申請「希望組」名額從34人增加為44人，校內43系都設希望組。本報資料照片

大學甄選會今天公告110學年繁星推薦和個人申請入學簡章，當中提到教育部鼓勵各大學推動扶弱計畫，增加弱勢和特殊境遇生入學機會，台灣大學個人申請設有希望組，清華大學設旭日組等。台大教務處表示，校長管中閔已提出「擴大希望」目標，台大明年個人申請「希望組」名額從34人增加為44人，校內43系都設希望組。

台大註冊組主任李宏森指出，台大明年個人申請續設「希望組」，共設44個名額，比今年多10個。校內43系都設希望組，當中電機工程系開出兩名是最多，工學院每個系都有名額，熱門校系如資工、法律、醫學等系也都有名額。預計後年要讓全校55系加入，落實校長管中閔「擴大希望」願景。

除了個人申請另設希望組招收弱勢和特殊境遇生，李宏森表示，台大也在繁星推薦開設359個名額，同時也在110學年的特殊選才管道開出94個名額，包括擁有傑出表現的「特殊人才」44人，以及招收社經相對弱勢生的「希望入學」50人。

管中閔日前也宣布要落實「鄉鄉有台大人」計畫，台大教務長丁詩同表示，目前約10個非山非市鄉鎮還沒有台大生，明年起，台大扶助弱勢的個人申請「希望組」納入非山非市學生和新移民二代，預計明年就能達到「鄉鄉有台大人」。

丁詩同也說，比招生更具挑戰的是弱勢生入學後的輔導，台大規畫弱勢生全照顧計畫，安排各系導師和學長姊作為支持系統成員，提供弱勢生在課業和生活兩方面的輔導，幫助他們適應台大生活。管中閔說，此計畫不會公開標記弱勢生身分，「讓他們方方面面都像個正常人」。

台大 管中閔 繁星

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