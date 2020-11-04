校園安全補破網 教育部要大專院校2周內提巡邏熱點

長榮大學外籍女學生遇害，掀開校園安全漏洞。教育部長潘文忠今主持部務會報，要求各大專院校兩周內提出校源周邊至少3處巡邏熱點，比照高中職學校，與警政單位合作建立熱點巡邏網；學校若有校園安全相關設備需求，教育部會列為優先補助，盡快讓校園安全到位。

對於女大生遇害，潘文忠表示，教育界痛定思痛，自己也致上最深歉意，尤其長榮大學在1個多月前在類似地點發生類似情形，卻因疏忽導致無法挽回遺憾，要徹底檢視全國校園周邊安全。

潘文忠說，第一時間已透過「教育部校安通報」提醒全國各級學校，重新盤點校園安全檢核機制與應變措施；昨也發函全國各級學校與各縣市政府，要求學校針對校園內外安全疑慮處所規畫安全路線、建立校園安全地圖，若校內外偏僻及陰暗處需設置照明、感應設備或監視系統，需積極與鄉鎮區公所協調辦理，每日應定時及不定時排定校安人員巡邏，另也請各校遵照「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，落實校安事件通報。

潘文忠也說，目前高中職以下學校已完成全國熱點巡邏網並滾動修正熱點，昨日也函請各大專校院依照該模式，透過「定期聯繫會議」及「維護校園安全支援約定書」，與警政單位、縣市政府密切合作，學校將與轄區派出所共同建立校園周邊危險處「巡查熱點」，並針對校園廣大、地處偏遠的大專校院，加強巡邏。近日也將偕同內政部長、警政署長到偏遠校區查訪。

針對校園巡查熱點，潘文忠表示，已要求各大專校院於2周內主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點，並將巡查熱點資料函送轄區八大校園安全資源中心，報部備查；另自109學年第2學期起，將請各大專校院與轄區派出所持續建立或修正熱點，並於開學3周內函報至轄區八大校園安全資源中心， 並在10日內報部。

潘文忠也強調，學校若有校園安全相關設備需求，教育部會列為優先補助，盡快讓校安到位；若學生發現校園周邊危險處或待改善處，亦可立即主動向學校反應，讓校園安全更完善。

潘文忠也提到，教育部與交通部過去合作推動「公車進校園計畫」，將公車闢、繞駛開入校園或周邊學生住宿區，定時定點接送，目前共調整74條公車路線，為來將持續擴大推動；另也有幸福巴士及幸福小黃（計程車）計畫，比公車更具機動性，強化學生交通安全。

另針對外籍生來台生活問題，潘文忠表示，由於語言、風俗民情不同，除了優先讓境外生申請學校宿舍、市公車接送，若學生寒暑假有實習課程，則安排校、專車接送；教育部也設有多國語言之境外生服務專線，校內亦有單一窗口協助境外生，也將強化境外學生接待家庭計畫，鼓勵學校成立學伴制度，並持續辦理境外生輔導人員增能研習，給予外籍生實質照顧。