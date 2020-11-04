大專校院落實創新創業課 8年催生331家新創

教育部表示，為鼓勵大專生創新創業，推動相關計畫至今8年，已組成2820組校園創業團隊，衍生新創公司331家，團隊登上募資平台募集2218萬元。教育部今天在華山文創園區舉行大專校院創新創業教育計畫暨平台成果展，50組團隊參展秀創意，展品都是學生修習校內創新創業課程後衍生構想，並經兩個月創客活動的實作成果。

高教司表示，為提高創新創業課程品質，並建立校園的創新創業人才培育系統，109學年起規畫系列培訓課程，提升教師教學相關知能，同時結合校園教師社群的建立，全面強化校園教學質量。期望培育具創業家精神、創業及產業實務經驗的人才，串聯學校研發成果與產業需求，提高技術移轉、產學合作機會。

今天有多組團隊上台發表成果，其中政治大學的「樂。斯屬」團隊以「創造產業再生，改善當地教育環境」為初衷，期待在泰北找到文史保存及地方創生的可能，希望讓文史傳承回歸當地孩童，讓在學習自己的文化的同時，也能賦予他們更多在地機會。

台北大學的「直覺×職掘」團隊以「協助國中生探索職涯」為目標，舉辦「多元領域」和「實作體驗」的營隊或工作坊，邀請專業領域的年輕職人擔任講師，讓學員能夠無代溝地深入認識不同職業並實作專業項目。

台灣科技大學「In Air」團隊利用夾層氣墊保護物品，選用TPU環保塑膠，設計出運用充氣保護方式達到防撞、防水功能的充氣小包。