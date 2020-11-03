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反毒宣導太離地？校園用藥人數增 學者籲對症下藥

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
新興毒品越來越多，施用「其他」類藥物人數較去年13人增至45人，成長3倍多，成校園反毒隱憂。本報資料照片
新興毒品越來越多，施用「其他」類藥物人數較去年13人增至45人，成長3倍多，成校園反毒隱憂。本報資料照片

為防制學生藥物濫用或行為偏差，教育部製作各項防制毒品動畫、海報，還與紙風車劇團合作到國中小演出舞台劇，針對高風險個案，也組織「春暉志工」個案輔導，或是朝會宣導。但據教育部校安中心學生藥物濫用統計顯示，今年一至八月學生藥物濫用人數合計394人，較去年同期357人增長10.3％，高中職生人數最多；且新興毒品越來越多，施用「其他」類藥物人數較去年13人增至45人，成長3倍多，成校園反毒隱憂。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所特聘教授楊士隆表示，近來行政院大動作校園掃毒，數據增加不意外，但反毒宣導多，卻不一定有效。他建議，政府應調整宣導方式，可深入探究施用者使用原因，才能「對症下藥」；他也提到，新興毒品越來越多，有些毒品試劑還跟不上檢驗腳步，施用者恐存在黑數，且今年第一季已有42人因吸食新興毒品死亡，政府不可不慎。

教育部政務次長蔡清華今日上午出席「績優春暉志工表揚」，針對學生藥物濫用情形提升，他會前受訪時表示，數據增加可能跟警方加強查緝勾稽有關，只要一查獲用藥，馬上就知道哪些有學生身分，不要有漏網之魚。

蔡清華也表示，將加強春暉志工招募，除了對染毒學生個案輔導，也讓志工入班對學生進行系統性講解，另也規畫用「新媒體」進行反毒宣導，透過IG、網紅、網路媒體合作等青少年接收訊息管道，或讓好奇心重的學生，採「擬真體驗」，讓各年齡層都知道毒品的味道跟可怕。

根據教育部校安中心學生藥物濫用統計顯示，今年一至八月學生藥物濫用人數合計394人，較去年同期357人增長10.3％。品項又以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)181人最多、第三級毒品(K他命、FM2、一粒眠)164人次之，但新興毒品越來越多，如笑氣、複合型咖啡包等，雖未被納列管為毒品，但教育部仍列在「其他」，人數較去年13人增至45人，成長三倍多。

若以學制來看，高中職施用毒品人數自159人增至181人，增加13.8％，大專校院施用毒品人數從61人增加至84人，增加37.7％，國中施用毒品人數則是略微下降，國小4人與去年相當。

毒品 藥物濫用 教育部

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