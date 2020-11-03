屏東縣府5年籌1億多經費 課後照顧嘉惠6萬多學童

屏東縣政府為打造「安居大社區、全人攏照顧」，自104學年度起開辦全縣166所學校課後照顧班，開辦5年來，有6萬5千多名學生受惠。縣府為檢驗政策成果，委託國立屏東大學教育學系團隊，今年展開為期半年的質、量化研究，各項指標滿意度獲好評。

縣府教育處指出，104學年度起開辦全縣166所學校課後照顧班，供設籍在屏東的低收、身心障礙及原住民的三類學生、特殊生與一般生參加，縣府自籌經費1億352萬8280元，由學校自辦、委辦與結合民間30個非營利組織合作辦理的方式執行課後照顧。

教育處表示，課後照顧執行5年來，受惠學生高達6萬5434人次，其中低收、身心障礙及原住民共3萬2685人參加，特殊生有6521人，三類與特殊生皆為免費，一般生收費也較其他私立安親班便宜，至於一般生的參加情況自104至109學年度有增加趨勢。

為檢驗課後照顧實施成效，縣府委託國立屏東大學教育學系團隊，今年3月至8月展開為期半年的質、量化調查研究，從近4千份問卷調查、 焦點訪談與10場座談，交由專家諮詢和文件分析，對幫助家長安心就業、支持孩子安心成長、減輕教師教學負擔與提供更多就業機會有正向回饋。

一名原鄉家長表示，屏東偏鄉安親班選擇不多，找安親班需額外負擔費用，學校若能提供課後照顧，不僅能減輕照顧負擔，還能安心的工作。