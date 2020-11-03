校安通報一年15.1萬件 大專院校交通意外傷亡最多

長榮大學馬來西亞籍女大學生上月底遭擄，不幸遇害，但9月底就曾有學生差點被兇嫌擄走，學生事後報警，但警方沒開三聯單，校方也未依規程通報教育部，層層漏洞釀悲劇。根據教育部最新統計，2018年各級學校校安通報事件數共計15萬1220件、20萬7836人次，在8大類校安事件中，疾病類佔6成，校安事件造成死亡人數共859人，又以交通意外263人最多。教育部、交通部昨起連2日在新竹舉行「交通安全教育研討會」，盼透過教育能降低學生交通事故傷害率。

馬來西亞女大生遇害引發社會嘩然，長榮大學未依規校安通報，教育部長潘文忠日前表示將嚴懲，長榮學務長、校安中心也已請辭以示負責。根據較育部每年底公布前一年的校安事件統計數據，若單看大專院校，2018年共發生7961件校安事件，8類校安事件中，意外事件3401件，佔比超過4成，其中又以「校外交通意外事件」1886件最多，「學生自殺、自傷」782件次之，第三為「校內交通意外事件」209件。

至於校安事件釀死亡案件，根據教育部2018年統計，因校安事件死亡人數計 859人，較去年893人死亡，減少34人，但受傷人數多達2萬2397人，較去年增2433人，其中校外交通意外263人最多、學生自殺79人次之、溺水26人位居第三。

為鼓勵大專校院及高級中等學校於校園中落實交通安全教育，降低學生交通事故傷害率，教育部與交通部昨起連續2天在新竹國賓飯店舉行「第17屆交通安全教育研討會」，邀全國各大專校院及高級中等學校交通安全業務承辦人員、專家學者及交通安全教育績優學校代表等約180人一同研討，也進行「108學年度交通安全教育大專校院組及高級中等學校組績優學校頒獎」，共計19所大專校院及19所高級中等學校。

在提升交通安全教育績效方面，文藻外語大學連續3年以上師生「零交通意外死亡事故」，學校投注經費建置 E-tag 停車場管理系統、機車風雨車棚、愛心安全帽借用專櫃等，優化提升整體交通安全硬體設施，以及 24 小時校安專線電話，於師生肇發車禍事故時能夠提供即時諮詢協助，助益甚多。

台中二中則製作交通安全交戰手冊，另針對不同年級實施法規測驗，從不同年級的分數比較分析，呈現學校針對交通安全的教育成果，並持續精進；台中二中也有交通安全委員會編組，投入社會資源、組織相當周延。