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苗栗市學校營養午餐補助 不分公私立預計明年都有

聯合報 / 記者范榮達/苗栗即時報導
苗栗市公所今天宣布，預計明年不分公、私立國中小，全面補助學童營養午餐。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天宣布，預計明年不分公、私立國中小，全面補助學童營養午餐。記者范榮達／攝影

苗栗市國中、小營養午餐補助，原本限定公立學校，全市唯一的私立建臺高中國中部被排除在外，部分家長向聯合報系投訴質疑同樣市民，福利卻有差別待遇，引起市長邱鎮軍及多名市民代表正視，市公所今天宣布，預計明年不分公、私立國中小，全面補助學童營養午餐。

羅小姐等建臺家長向聯合報系投訴指出，苗栗市補助學生營養午餐自治條例對象是設籍滿2年以上，就讀苗栗市國中、小學生，實施要點卻限縮對象到縣立國中、小學生，如果符合自治條例的申請資格，即為市民應有的福利，他們不能接受同為市民，卻有如此差別待遇。

多名代表在市民代表會總質詢反映，並連署提案，市公所也於今天宣布，營養午餐補助案造成部分家長的疑慮，邱鎮軍會以照顧全體市民的福祉為出發點，並請權責單位研議，預計於明年不分公、私立國中小，全面補助學童營養午餐。

市公所指出，擬訂補助營養午餐實施要點，曾參考各地做法，大多數都考量到學區的問題，因此限定公立學校，全市8所國小、3所國中7100多名學生，補助每人每餐20元，1年編列2800多萬元，建臺高中國中部約800名學生，其中6成左右住苗栗市，如果補助1年估計要多190多萬元。

營養午餐

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