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本土語衝擊國中生學英語？教育部：是減少校訂課程節數

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
學校推廣本土語言教育，圖僅為示意。圖／桃市教育局提供
學校推廣本土語言教育，圖僅為示意。圖／桃市教育局提供

國家語言發展法》規定將國家語言在國民基本教育階段納為部定課程，教育部日前召開課審會審議大會修正課綱，卻有4名國中分組委員憂心國中3年每周必修1節本土語言，恐影響必修課教學，無預警請辭，課審會也因專家不足而停擺，預計11月24重組課審會後再持續審議，恐影響新課綱修訂期程。教育部今早發聲明表示，國家語言列為部定課程，是減少校訂課程節數，不影響各領域部定課程學習。

「國家語言發展法」規定，111學年度起將國家語言列為部定課程，國家教育研究院（國教院）規畫7至9年級每周1節本土語部定課程。教育部表示，國教院修訂範圍僅限於依「國家語言發展法」規定進行必要修訂，教育部持續召開「高級中等以下學校課程審議會」審議大會，審議總綱修訂草案。

教育部表示，為減少對現行課程的影響，國教院提出的總綱修訂草案，是在不影響既定部定課程各領域、科目節數前提下，將國家語言納入部定課程。依此原則，總綱修訂草案於國民中學教育階段部分，規畫於部定課程增加每週1節之「本土語文/台灣手語」，並減少校訂課程節數，不會因此影響各領域部定課程學習。

教育部指出，有關課審會國民中學分組審議會所提出建議方案，及審議大會會議中所討論的各種可能方案，也都是在不影響既定部定課程各領域、科目節數之原則下進行討論。後續仍將持續秉持尊重族群多元、性別平等、公開透明之原則，依法進行課綱審議程序。

「部定課程」由國家統一規定，以養成學生的基本學力基礎為主，又分為八大領域，包含數學、語文、社會、自然科學等；「校訂課程」又稱「彈性學習課程」，由各校以發展校本位特色課程、議題探究、跨領域學習專案或是安排其他強化學生的適性課程為主。如新北高工獲教育部選定為「機械群科中心學校」，推動教學資源分享，也辦理機械群科課程研習，更預期將達明機器人納入「校訂課程」，增加學生多元課程選修方向，提升學生科技素養。

國家語言 教育部 課綱

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