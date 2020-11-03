績優春暉志工表揚　滷蛋、借袖套成功突破心防

教育部自2010年起招募春暉志工，投入校園反毒、關懷輔導，今早於國家圖書館舉辦「績優春暉志工表揚」，由全國22縣市推薦、教育部評選出33位績優志工、10組績優志工團隊組、13組家庭志工及服務時數滿1500小時頒發感謝狀。不少志工分享與孩子初次接觸常互相「乾瞪眼」，透過多次活動，或是更進一步的接觸後，成功突破心防，成為孩子的「朋友」。

南投縣春暉志工洪玉雪是績優志工，2014年自加油站站長工作退休後，因緣際會加入春暉志工團隊，目前為志工團總幹事。偶然狀況下發現認輔名單上出現「熟悉的名字」，第一個認輔個案就是兒子的同學，他從國小看他長大，因個案父親入獄、母親身體不佳，孩子也因此常逃學，被列入高關懷個案。起初她不斷用言語希望個案乖乖回校上課，可能因太過躁進，孩子反而對她不理不睬，每回訪視結束後，他也會和兒子分享，兒子建議她採取「鼓勵」方式，才重新和孩子「連線」，就像是個案的母親一般。

志工夫妻檔陳榮哲與歐秋琴來自高雄市，家庭總服務時數逾5860小時。學校師生都暱稱他們是「歐姊」跟「歐爸」，歐秋琴是創始志工，丈夫受她影響一起加入志工行列。陳榮哲廚藝好，平常都會製作滷蛋，參加反毒活動時也會帶著滷蛋到場跟學生、師長分享，也成另類招牌。

「你再過來，我就告妳！」談起印象深刻的個案，「歐姊」說，曾接觸過一名用藥的孩子，對外人很排拒，直到某次溯溪活動，「歐姊」看到孩子只穿著短褲，怕他被石頭刮傷，她脫下袖套穿在孩子腿上要保護他，但「歐姊」不擅游泳，即便穿著救生衣，在水中仍舊載浮載沉，孩子卻願意開口跟她說「歐姊，加油加油！」，後來他們無話不談。

劉海慶及宋預桃來自台南市，家庭總服務時數逾1169小時，兩人曾在個案「小霖」高一時接觸，因長期吸菸被學校列為高關懷個案，某次食用服用感冒藥，尿篩呈陽性，雖是烏龍一場，但宋預桃仍對他持續關懷。

宋預桃說，小霖剛開始「吊兒啷噹」，連理都不理人，後來宋預桃告訴小霖「你不要我說話，那都給你說！」小霖反而開始跟她有互動。某次小霖還下戰帖問「走啊！去跑步」，宋預桃也沒退卻，後續也逐漸突破心防，恰好劉海慶是空軍退役，小霖對軍職頗感興趣，高中畢業後考上憲兵士官班，受訓完成正等待下部隊。

教育部政務次長蔡清華今也代表教育部長潘文忠出席贈獎，蔡清華表示，春暉志工是教育部在「反毒戰爭」上的得力助手，全台春暉志工已有1200位，累計服務共計4205位學生，一年在全國各地辦1萬多場講習，未來春暉志工將以「專業化」、「永續化」、「傳承化」、「在地化」及「效率化」等五大面向為目標，守護孩子健康成長。