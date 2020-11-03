高中小論文競賽去年逾200件抄襲 教育部放寬罰則

108課綱起高中生要建置學習歷程檔案，教育部主辦的全國高中小論文競賽成兵家必爭之地。不過高中生學術倫理較薄弱，第一線教師指出，新課綱提升學生撰寫小論文意願，每年辦兩次的高中小論文競賽競爭激烈，去年近1.8萬人參賽，200多件被抓出抄襲創新高。

經常指導學生小論文的鳳山高中生物教師吳家進指出，小論文競賽競爭激烈，不到一成能拿優等以上，三成七參賽生可得甲等。但高中生學術倫理仍薄弱，有些學生分不出課堂報告和小論文的差別，以為整合他人的話「換句話說」就非抄襲，或引用其他報告時忘記標註來源，最後被列為抄襲。

吳家進表示，比起自然科，涉及主觀分析的文學、歷史科小論文更常遇抄襲情事。小論文包括前面的文獻整理和後面的分析報告，文獻整理要綜合既有研究成果，並標註引述來源，目的是導出自己的研究問題，而不只是拼貼他人說詞。最多學生在這一塊沒處理妥當，誤踩抄襲地雷。

總的來看，一項研究統計表示，論文寫作者最常犯的抄襲樣態有四種，占了八成四。第一是改寫，也就是像翻譯機直譯其他語言內容；第二是混搭，也就是整理多人言論並加入自己的詮釋；第三是將他人產出內容重新組織；最後是拼貼，指將多人內容湊合一起，當作自己的作品。

高中小論文競賽今年也修改比賽規則。承辦單位指出，部分教師反映「抄一次停三年」太嚴格，109學年起修改競賽規定，參賽生若抄襲，只有下一梯次停權，之後仍能「敗部復活」重新參賽，擁有更多練習寫論文和投稿的機會。

承辦單位表示，抄襲是高中小論文競賽最常見的違規樣態，去年修改後的參賽作品未曾在校外出版、發表或獲獎，且不得抄襲、模仿、改編、譯自外文，或頂用他人名義參賽。如有上述情形並經查證屬實，下個梯次停權一次，若累積兩次則永久停權。作品若得獎則取消資格，追回獎狀，並自網站移除。