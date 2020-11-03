快訊

路透：美本周可能宣布售台4架無人機 總價171億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5分鐘抓抄襲！高中導入科技自主審查小論文

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中生寫小論文除可參賽，還能做為高中學習歷程檔案作品，上傳前要經教師認證。高中教師擔憂自己背書的作品被證實抄襲，衝擊校內信譽和學生升學機會。圖為示意圖。本報資料照片
高中生寫小論文除可參賽，還能做為高中學習歷程檔案作品，上傳前要經教師認證。高中教師擔憂自己背書的作品被證實抄襲，衝擊校內信譽和學生升學機會。圖為示意圖。本報資料照片

高中生寫小論文除可參賽，還能做為高中學習歷程檔案作品，上傳前要經教師認證。高中教師擔憂自己背書的作品被證實抄襲，衝擊校內信譽和學生升學機會。鳳山高中生物教師吳家進就說，校方日前比照大專校院購置防抄襲軟體，五分鐘就能判斷一篇小論文或讀書心得是否有抄襲。如有抄襲直接退件，批改論文效率大增。

吳家進表示，指導教師為增加學生小論文獲獎機會，平均要花二到三小時批改一篇小論文，包括檢視內容、放上網路搜尋系統比對是否抄襲等，但人工查核難免有疏漏。抄襲比對系統兩年內可供教師驗證700篇高中小論文或讀書心得的真實度。有了新科技助攻，教師可用省下的時間指導學術倫理，助學生從小養成好習慣。

「快刀系統」是國內市占率近八成的抄襲比對工具，負責該系統的雲書苑教育科技公司總經理林政宏表示，除大學端想用系統檢視考生的學習歷程檔案，越來越多高中也前來詢問相關服務。

他指出，快刀客製化一套適合高中小論文的系統，教師上傳學生作品後，可自動區分「文獻引用」和「作者見解」兩部分，各以不同標準檢視。系統的分析方法是先抽出頻繁出現的詞語，並拆分成代名詞、形容詞、副詞等，接著歸納出作者的用詞習慣，並和其他網路文章比對相似度。

負責建置學習歷程資料庫的團隊則說，學習歷程資料庫也在開發相似度比對系統，查證範疇不只是小論文，也包括學生對所上傳作品的100字簡述、課程學習成果等項目。學習歷程上傳量持續增加，團隊將整理出常見的抄襲樣態，找高中教師代表討論，建立官方的防偽原則，確保學習歷程公信力。

抄襲

延伸閱讀

公民時事題／壓力大！高中生提案廢除學習歷程檔案 3天5千人附議

參加物理辯論賽摘金 豐富學習歷程送他上三校醫學系

台東縣某國中傳性霸凌 加害生記過自願縣外轉學

全家盟移師金門開會 籲教育部公布學習歷程標準

相關新聞

4課審委員辭職 本土語納國中必修議案停擺

按語發法規定，111學年起本土語言納中小學必修課程，教育部7月底為此舉行今年首次課審會審議大會，就傳出國中分組課審委員憂...

別讓夢想變空想 她兩度攀登聖母峰 七堵國小演講談勇氣

台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），並創下征服世界七大洲最高峰壯舉，成為小四國語課本康軒版的主角。基隆市...

高教工會：七成私立大專 兼任教師鐘點費凍漲27年

高教工會今舉行記者會表示，國內104所私立大專校院中，只有34所私校有將鐘點費調整到公校標準，其餘70所，也就是高達近七...

高中小論文競賽去年逾200件抄襲 教育部放寬罰則

108課綱起高中生要建置學習歷程檔案，教育部主辦的全國高中小論文競賽成兵家必爭之地。不過高中生學術倫理較薄弱，第一線教師...

5分鐘抓抄襲！高中導入科技自主審查小論文

高中生寫小論文除可參賽，還能做為高中學習歷程檔案作品，上傳前要經教師認證。高中教師擔憂自己背書的作品被證實抄襲，衝擊校內...

高教工會：7成私校 兼任師凍薪27年

高教工會昨舉行記者會公告各大專校院兼任教師鐘點費，一○四所私立大專校院僅卅四所私校將鐘點費調整到公校標準，其餘七十所，也...

張金鑑獎學金 33名學生獲獎

財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會公布一○八學年度獎學金得獎名單，研究生十三名包括政治大學蔡雅琄、台灣大學梁媛婷、政治...

宿舍冷氣1度電收7元 興大附農：機型老舊耗能

興大附農學生宿舍冷氣，1度電收新台幣7元，有學生每學期花費千元儲值，為了省錢只在睡前開冷氣，校方表示，因冷氣機型老舊耗能...

全教總籲提升「學務創新人力」月薪 教育部：最高42K

高中職和大學教官要在2023年退出校園，按教育部國教署「推動高級中等學校學務創新人力要點」，高中每退出一名教官，就要改聘...

雙語師衝人數 學者批「廉價」

蔡政府喊出二○三○年雙語國家政策，教育部力拚後年培育二千名雙語教師，十四所師培大學一一○學年將陸續啟動雙語課程。但有學者...

學務創新人力 學校嘆找嘸人

高中職教官同樣二○二三年要退出校園，按教育部國教署規定，每退出一名教官，就要改聘一名「學務創新人力」。按目前高中上網公告的徵才資訊，學務創新人力月薪三萬三千元、採約聘制，教育局主管坦言俸點太低、流動率高，家長團體也批評學務創新人力的專業不足。

1校安護千人 校園螺絲恐更鬆？

大學現役教官二○二三年退出校園，校園安全破網恐變大？按教育部法規，大學目前每八百名學生配一名教官，日後教官退出，教育部立法規定大專校院改設校安人員，但員額標準放寬，以每一千名學生配一名校安人員為原則，外界憂校園安全螺絲反而更鬆動。

熱門新聞

4課審委員辭職 本土語納國中必修議案停擺

全教總籲提升「學務創新人力」月薪 教育部：最高42K

64年大學郵局熄燈號 老東海人致青春嘆捨不得

高教工會：七成私立大專 兼任教師鐘點費凍漲27年

中山大學開設醫科類預備課程 開放跨校申請選修

宿舍冷氣1度電收7元 興大附農：機型老舊耗能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。