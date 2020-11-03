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5分鐘抓抄襲！高中導入科技自主審查小論文
高中生寫小論文除可參賽，還能做為高中學習歷程檔案作品，上傳前要經教師認證。高中教師擔憂自己背書的作品被證實抄襲，衝擊校內信譽和學生升學機會。鳳山高中生物教師吳家進就說，校方日前比照大專校院購置防抄襲軟體，五分鐘就能判斷一篇小論文或讀書心得是否有抄襲。如有抄襲直接退件，批改論文效率大增。
吳家進表示，指導教師為增加學生小論文獲獎機會，平均要花二到三小時批改一篇小論文，包括檢視內容、放上網路搜尋系統比對是否抄襲等，但人工查核難免有疏漏。抄襲比對系統兩年內可供教師驗證700篇高中小論文或讀書心得的真實度。有了新科技助攻，教師可用省下的時間指導學術倫理，助學生從小養成好習慣。
「快刀系統」是國內市占率近八成的抄襲比對工具，負責該系統的雲書苑教育科技公司總經理林政宏表示，除大學端想用系統檢視考生的學習歷程檔案，越來越多高中也前來詢問相關服務。
他指出，快刀客製化一套適合高中小論文的系統，教師上傳學生作品後，可自動區分「文獻引用」和「作者見解」兩部分，各以不同標準檢視。系統的分析方法是先抽出頻繁出現的詞語，並拆分成代名詞、形容詞、副詞等，接著歸納出作者的用詞習慣，並和其他網路文章比對相似度。
負責建置學習歷程資料庫的團隊則說，學習歷程資料庫也在開發相似度比對系統，查證範疇不只是小論文，也包括學生對所上傳作品的100字簡述、課程學習成果等項目。學習歷程上傳量持續增加，團隊將整理出常見的抄襲樣態，找高中教師代表討論，建立官方的防偽原則，確保學習歷程公信力。
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