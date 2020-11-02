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4課審委員辭職 本土語納國中必修議案停擺
按語發法規定，111學年起本土語言納中小學必修課程，教育部7月底為此舉行今年首次課審會審議大會，就傳出國中分組課審委員憂必修課被排擠，反對本土語言納必修課；今年10月25日舉行第五次會議，教育部證實有四名委員中途離席，隨後遞出請辭書，相關決議都將因人數不足停擺。
教育部表示，10月25日召開課審會審議大會第五次會議，針對國民中學的課程架構部分進行討論，會中有四名委員中途離席，隨後遞出請辭書。由於四名委員請辭，往後數次會議，將持續進行意見交流，但暫不作成決議。今年11月24日以後，課審會將重新組成，將儘速接續完成課綱修訂草案的審議。
語發法第九條規定，教育主管機關應將國家語言列為國民基本教育各階段的部定課程。第18條則明定，第九條規範要在108課綱上路後三年，也就是111學年正式上路。
一路以來，本土語言納中小學必修引發爭議，有團體批評，教育部一方面要配合蔡英文總統政策，2030年落實雙語教育，一方面又要配合語發法，此例一開，中小學必修課程種類恐無限增加，但每生每周節數有限。
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