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宿舍冷氣1度電收7元 興大附農：機型老舊耗能
興大附農學生宿舍冷氣，1度電收新台幣7元，有學生每學期花費千元儲值，為了省錢只在睡前開冷氣，校方表示，因冷氣機型老舊耗能，近年已汰換老舊冷氣，下學期調整電費。
台中興大附農教室、學生宿舍的冷氣，必須使用冷氣IC卡插卡後，才能啟用，一整年下來，每度電都收費新台幣7元。有學生說，每間宿舍4人，1人每月需分攤400元冷氣費，一學期需耗費千元以上，為了省錢，滿頭大汗不敢開冷氣，只在睡前開冷氣並設定2小時，設法趕快入睡。
興大附農校長蔡孟峰表示，校內冷氣因機型老舊，因耗能所以耗電，近年校內陸續汰換老舊冷氣，目前已有2/3的教室冷氣都汰換更新，校內每月電費自80多萬元降為60多萬元，日前收到學生對於電費調降問題，已著手研擬，將在每學期末的代收代辦會議上提出，預計下學期開始調降費率。
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