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別讓夢想變空想 她兩度攀登聖母峰 七堵國小演講談勇氣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影
台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影

台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），並創下征服世界七大洲最高峰壯舉，成為小四國語課本康軒版的主角。基隆市七堵國小今天邀請江秀真到學校演講，鼓勵學生要擁有夢想，但千萬別讓它變成空想；四、五年級學生看到課本人物現身，充滿好奇。

江秀真從小在新北雙溪成長，喜愛山林。高職畢業後進入職場，22歲那年報名參加珠峰遠征訓練，25歲成功登頂。沉潛10多年後，再展開世界七大洲最高峰挑戰之旅，2008年完成壯舉，後來二度攀登聖母峰。

江秀真說，原本不愛念書，但首度攀登聖母峰在基地營碰到很多外國人，因英文不好像啞巴一樣，決定發奮念書。她先考農專，再考大學，又先後拿到嘉義大學森林所、台大大氣科學碩士，目前正在中正大學成人教育所攻讀博士學位。

江秀真認為，山林教育需要從小札根，因此計畫走遍全台灣3千多所學校演講，今天在七堵國小是第1280場。

江秀真說，行前打包要帶兩大類東西，第一類是衣服等看得見的東西，另一類是勇氣、毅力和親友的祝福等看不見的東西，有時在高山上看不見的東西更能幫上忙。她曾受困南美最高峰阿空加瓜山時，經歷兩天兩夜暴風雪洗禮，支撐她活下去的便是看不見的勇氣和信仰。

康軒文教集團2014年版將江秀真的故事編入小四國語課本，題目是「攀登生命的高峰」。四、五年級學生看到課文主角出現，感到非常新奇。高姓小四學生說，江秀真本人比課本照片嬌小，她要效法江秀真的精神，未來用勇氣與毅力去追夢。

台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影
台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影
台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影
台灣登山女傑江秀真兩度成功攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰），成為小四國語課本康軒版的主角，今天受邀到基隆七堵國小演講。記者邱瑞杰／攝影

聖母峰 康軒

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