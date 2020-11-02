高教工會：七成私立大專 兼任教師鐘點費凍漲27年

高教工會今舉行記者會表示，國內104所私立大專校院中，只有34所私校有將鐘點費調整到公校標準，其餘70所，也就是高達近七成的私立大專，仍維持民國82年的鐘點費標準聘僱兼任教師，兼任教師薪資凍漲27年。

高教工會提出四點訴求，第一是私校鐘點費比照公校同步調整，第二是一學期鐘點費從現行只支付4.5個月教學期間，改為支付5.5個月鐘點費，包含備課、批改作業與考卷工作量。第三是將年終獎金作為教師待遇的一部分，兼任教師年終必須加發等比例的1.5個月鐘點費。最後是兼任教師的鐘點費數額持續檢討提升，朝「專兼任教師同工同酬」邁進。

高教工會表示，數萬名大專兼任教師至今仍領27年前的鐘點費薪資，但這27年來，物價指數成長近四成，一般受雇者平均薪資成長約64.2％，大學專任教師薪資成長約34％。唯獨私校兼任教師，27年前講師級鐘點費是575元，至今分毫未漲，平準物價後等同「實質減薪」。

高教工會指出，大量兼任教師在微薄的鐘點費下，儘管兼任時數與專任相仿，每週達10鐘點，在寒暑假毫無薪資的狀況下，講師級年薪只有20.7萬元、助理教授級僅22.7萬元，低於基本工資的28.5萬元。這讓兼任教師為生計所迫，得在多校南北穿梭兼課，難有充分時間與學生討論或批改作業，也只能掙得勉強足以維生的薪資。