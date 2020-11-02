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全教總籲提升「學務創新人力」月薪 教育部：最高42K

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中職教官2023年要退出校園，改聘學務創新人力，地方教育局憂心薪資低，流動率恐變高。 本報資料照片
高中職教官2023年要退出校園，改聘學務創新人力，地方教育局憂心薪資低，流動率恐變高。 本報資料照片

高中職和大學教官要在2023年退出校園，按教育部國教署「推動高級中等學校學務創新人力要點」，高中每退出一名教官，就要改聘一名學務創新人力。全國教師工會總聯合會高中職主委張瓊方表示，學務創新人力若未經相當訓練恐難勝任，但薪資較低，又是約聘人員。他建議此職不該只被視為「教官的第二春」，才能提升願景。

張瓊方指出，學務創新人力薪資較現行教官低，約3萬1175元到3萬3908元間，多以退休教官為主要來源。教學現場有人反應，部分退休教官再任學創人力，因過去資歷較深，不服從現任教官指揮。若改聘原非教官者，因薪資較低、工作專業度高，致使流動率高，各校都有耳聞。

張瓊方說，目前正處教官退場的銜接期，學務創新人員的定位相對尷尬。呼籲提升學創人力薪資待遇，不應只以教官生涯的第二春看待，才能有效提升這項工作的願景。

教育部表示，按學務創新人力工作酬金參考表，新進人員自第一級起薪，連續任職滿一年，年終考列甲等，就能提高薪級。最高薪級是第12級，月薪可達4萬2425元。

教官 薪資

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