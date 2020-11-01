快訊

長榮女大生遭擄殺／雙親採檢陰性 漏夜南下高雄殯儀館

大阪升格公投結果出爐！大阪市長：任滿後退出政壇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從奧林匹亞題看生活中的科學 原民高中生樂學化學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部導入化奧經驗執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」。圖／教育部提供
教育部導入化奧經驗執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」。圖／教育部提供

為培育原住民科學人才，教育部國教署委託台灣師範大學國際化學奧林匹亞主席張一知執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」，從奧林匹亞競賽實驗題結合日常生活經驗，引導學生發現問題的能力，再以動手實驗等方式，搭配新課綱自然科學領域探究與實作課程設計。計畫不但強化化學專題研究能力，更累積表達溝通和實務參與等核心素養。

國教署表示，張一知在化學奧林匹亞競賽深耕多年，經驗豐富。此計畫將國際化學奧林匹亞競賽實驗題改編後，引導學生從日常生活經驗或實作中找出問題。之後再依據問題特性，運用科學理論與儀器進行自然科學探究活動，發表探究成果與提出合宜的問題解決方案。

比如，在反應動力學、鹽類的鑑定，以及維他命C中抗壞血酸含量的測定，帶領學生深入了解化學反應的速率定律式、離子度積和沈澱反應、氧化還原等概念；透過蝶豆花本身就是酸鹼指示劑的特性，再利用密度不同的原理，製作多層次飲料。

另外還規畫分子料理，利用簡單的海藻酸鈉和鈣離子產生化學作用後，可以形成薄膜的概念，做成粉圓、麵條等各種形式的料理，讓學生理解化學在生活中可說是無所不在。

奧林匹亞 原住民

延伸閱讀

總獎金16萬2千 原民傳統弓射箭比賽7、8日泰安鄉登場

2020／鍾欣原助原青回家 傳承部落文化

NBA／強調火箭無需重建 葛登：關鍵是創造化學效應

台積電需求強勁 日商湧入台灣舊石化廠 還將改變高速公路面貌？

相關新聞

從奧林匹亞題看生活中的科學 原民高中生樂學化學

為培育原住民科學人才，教育部國教署委託台灣師範大學國際化學奧林匹亞主席張一知執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培...

教官退出校園／學務創新人力接管高中 月薪33K流動率高

高中職和大學教官要在2023年退出校園，按教育部國教署「推動高級中等學校學務創新人力要點」，高中每退出一名教官，就要改聘...

教官退出校園／校安員額標準變寬 恐擴大大學安全破網

約1800名現役教官要在2023年依法退出大學和高中職，校園安全破網恐變大。按教育部法規，大學目前每800名學生配一名教...

修10學分就能教雙語？ 政策挨批願景大、配套廉價

蔡英文總統喊出2030年雙語國家政策，教育部拚後年培育2000名雙語教師，國內14所師培大學110學年陸續啟動雙語課程。...

現代版「赴京趕考」 為練筆連報5場聯合盃作文賽

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽，今天在雲林國中及土庫國中舉行，因應新冠肺炎疫情，考場實施防疫措施，陪考人員及考生皆須配戴口...

聯合盃作文賽高雄區初賽 參賽生多元書寫累積實戰經驗

第14屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽，今天在五福國中舉行，高中職、國中小千名學生參賽，作文出題、答題採會考、學測模式，選...

推動閱讀教育 竹縣女童軍會贈4校購書經費

新竹縣女童軍會「送愛悅讀列車」邁入第11年，今年列車開到華山國中、員東國中、興隆國小及長安國小4校，10月30日由理事長...

迎接新課綱家長憂 中市教局：啟動中區大學合作模式

中華民國全國家長教育協會今在台中二中舉辦「109年12年國教國中新生家長宣導說明會」，台中市政府教育局副局長方炳坤表示，...

聯合盃作文大賽桃園初賽近3000人上場 議長肯定

第14屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中展開，近3000學子報名，作文大賽以成為地方盛事，議長邱奕勝、教育局主...

苗栗市營養午餐補助獨排建臺 家長投訴差別待遇

苗栗市國中、小營養午餐補助，今年8月31日新學期上路，獨排全市唯一私立學校建臺高中國中部，部分家長向聯合報系投訴，市公所...

休息時間該多久？ 下課管教又變 師長怨

教育部近日二度修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，移除下課時間不得管教學生條款，改為教師得視情況在下課時間實...

彰化市頒發低收入戶子女教育補助 共295名學子受惠

彰化市109學年度上學期低收入戶子女教育補助費頒發儀式，今天上午在介壽生活藝文館舉行，共有295名學子獲頒，每名補助25...

熱門新聞

泰晤士高等教育學科排名 台大9領域入榜這科最強

苗栗市營養午餐補助獨排建臺 家長投訴差別待遇

教官退出校園／學務創新人力接管高中 月薪33K流動率高

教官退出校園／校安員額標準變寬 恐擴大大學安全破網

休息時間該多久？ 下課管教又變 師長怨

現代版「赴京趕考」 為練筆連報5場聯合盃作文賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。