從奧林匹亞題看生活中的科學 原民高中生樂學化學

為培育原住民科學人才，教育部國教署委託台灣師範大學國際化學奧林匹亞主席張一知執行「高級中等學校原住民族學生化學科學人才培訓計畫」，從奧林匹亞競賽實驗題結合日常生活經驗，引導學生發現問題的能力，再以動手實驗等方式，搭配新課綱自然科學領域探究與實作課程設計。計畫不但強化化學專題研究能力，更累積表達溝通和實務參與等核心素養。

國教署表示，張一知在化學奧林匹亞競賽深耕多年，經驗豐富。此計畫將國際化學奧林匹亞競賽實驗題改編後，引導學生從日常生活經驗或實作中找出問題。之後再依據問題特性，運用科學理論與儀器進行自然科學探究活動，發表探究成果與提出合宜的問題解決方案。

比如，在反應動力學、鹽類的鑑定，以及維他命C中抗壞血酸含量的測定，帶領學生深入了解化學反應的速率定律式、離子度積和沈澱反應、氧化還原等概念；透過蝶豆花本身就是酸鹼指示劑的特性，再利用密度不同的原理，製作多層次飲料。

另外還規畫分子料理，利用簡單的海藻酸鈉和鈣離子產生化學作用後，可以形成薄膜的概念，做成粉圓、麵條等各種形式的料理，讓學生理解化學在生活中可說是無所不在。