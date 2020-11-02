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學務創新人力 學校嘆找嘸人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導

高中職教官同樣二○二三年要退出校園，按教育部國教署規定，每退出一名教官，就要改聘一名「學務創新人力」。按目前高中上網公告的徵才資訊，學務創新人力月薪三萬三千元、採約聘制，教育局主管坦言俸點太低、流動率高，家長團體也批評學務創新人力的專業不足。

台北市私立方濟中學生活輔導組組長梁暐陳曾在教育期刊撰文探討此議題，他表示，國教署規定「學務創新人力」由教育部補助聘用，按勞基法規定，由台北市就業服務處依法篩選，再由各校派人面試。但招募來的人力素質較參差不齊。

梁暐陳也說，教官可按軍訓人員法規輪班值勤，但學務創新人力是一般勞工，除非領加班費，否則不能值晚班，工時受限。

他表示，高中階段面臨課業、情緒、同儕關係等壓力，教育部有要求教官修廿四學分輔導課程，不過非教官背景的學務創新人力，受訓時間僅七十小時，處理學生輔導問題經驗不足，也因平常沒進班上課，難建立學生信任感，輔導效果不如教官。

台北市前年傳出學務創新人力招聘不易，人未補齊。

北市教育局表示，北市由各校自聘人力，今年十月剛補滿人，不過學務創新人力薪資低，月薪僅約三萬三千元，過程中確實有學校找人困難，錄取後流動率也較高。

高雄市的高中學務創新人力則由教育局統一派任，一名高中校長分析，此制優點是教育局協助統籌管理，但也有限制，比如今年遇市長罷免與選舉，諸多行政流程延宕，原定九月初要到校的人力尚未到任，過去兩個月校安人力不足。

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