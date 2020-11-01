教官退出校園／學務創新人力接管高中 月薪33K流動率高

高中職和大學教官要在2023年退出校園，按教育部國教署「推動高級中等學校學務創新人力要點」，高中每退出一名教官，就要改聘一名學務創新人力。按高中上網公告的徵才資訊，學務創新人力月薪3萬3000元、採約聘制，教育局主管坦言俸點太低、流動率高，家長團體日前也批評學務創新人力的專業不足。

台北市私立方濟中學生活輔導組組長梁暐陳曾在教育期刊撰文探討此議題，他表示國教署規定的「學務創新人力」由教育部補助聘用，所以要按勞基法規定，由台北市就業服務處依法篩選，再由各校派人面試，避免公帑濫用。但招募來的人力素質較參差不期。

梁暐陳也說，教官可按軍訓人員法規輪班值勤，但學務創新人力是一般勞工，除非領加班費，否則不能值晚班，工時受限。

他表示，高中生性格較易受影響階段，面臨課業、情緒、同儕關係等壓力。教育部有要求教官修24學分輔導課程，不過非教官背景的學務創新人力，受訓時間僅70小時，處理學生輔導問題經驗不足，也因平常沒進班上課，難建立學生信任感，輔導效果不如教官。

台北市前年傳出學務創新人力招聘不易，人未補齊。北市教育局表示，北市由各校自聘人力，今年10月剛補滿人，不過學務創新人力薪資低，月薪僅約3萬3000元，過程中確實有學校找人困難，錄取後流動率也較高。

台北市另一名私立高中學務主任表示，教育部目前補助私立高中聘人，每離退一名教官，就補助80萬元，由校方自聘學務創新人力。目前多由退役教官補足，但校方擔憂教育部補助終止，變成要私校自行負擔。

新北市一名校長也說，學務創新人力由當地教育局統一派至各校，但由學校招考並與派任的人力簽約。目前聘到的兩名人力都是退役教官，尚無找不到人的問題。

高雄市的高中學務創新人力也由教育局統一派任，一名高中校長分析，此制優點是教育局協助統籌管理，但也有限制，比如今年遇市長罷免與選舉，諸多行政流程延宕，原定今年9月初要到校的人力尚未到任，過去兩個月校安人力不足。