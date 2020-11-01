教官退出校園／校安員額標準變寬 恐擴大大學安全破網

約1800名現役教官要在2023年依法退出大學和高中職，校園安全破網恐變大。按教育部法規，大學目前每800名學生配一名教官，因應日後教官退出，教育部立法規定大專校院改設校安人員，但員額標準放寬，以每1000名學生配一名校安人員為原則，外界憂校園安全螺絲反而更鬆。

教育部立法規範各大專校院教官員額，國立大學按教職員編制聘教官，私立大學以每800名學生配一名教官為原則。不過，根據「學生事務與輔導創新工作專業人力要點」，大專校院教官若遇缺未補，要優先遞補校安人員，以每千名學生才要設一名校安人員為原則，3000名學生以下設三人，往上增加1000人，則要增一名人力。

大學端擔憂教官退出會弱化校安，一名大學主管分析，大學校園幅員較中小學遼闊，國內近年響應歐美推行無圍牆校園，陸續有大學校園以樹木取代圍牆，增加外人侵入校園風險。三年後教官將退出，等於主要的校安人力離開，將衝擊校園安全性。

各大學以不同方式填補校安破洞，台北科技大學計算中心主任王永鐘表示，校方意識到教官退出校園後的問題，陸續添購校園智慧監控設備來強化校園安全。

台灣師範大學按規定要聘32名校安人員，該校學務長林玫君說，校方五年前已安排教官參加心理輔導諮商等培訓課程，現已無「軍訓室」創國內先例，教官全都無縫接軌轉任專責導師，除負責校安，也關懷學生的課業與生活。此制吸引不少大專校院主管前來觀摩詢問。

一名政府官員坦言，校安人員流動率高，以約聘為主，待遇約每月3萬3000元，遠比教官月薪約5到6萬元更低。教育部為此開設校安人員培訓課，協助校安人員取得校安證照，但培訓時間只70小時，遠比教官短，也遭外界質疑專業性不足。